長輩繳回駕照享3.6萬補助？實際每月最高回饋1500 為期2年

近日網路流傳影片聲稱，自2026年起，70歲以上長輩若主動繳回駕照，可享「TPASS搭到飽」的公共運輸優惠，並能獲得總價值3萬6千元的補助。然而，台灣事實查核中心調查後發現，影片內容存在誤導。

行政院通勤月票TPASS。（圖/資料照）

根據交通部公路局公布的高齡換照制度，確實自2026年元旦起，針對年滿70歲且主動繳回駕照的長輩，提供總價值3萬6千元的大眾運輸票價補助，但並非如影片所述的「TPASS搭到飽」。

事實查核中心指出，交通部的補助內容為使用敬老卡搭乘公共運輸可享票價50%回饋，且每月回饋金額上限為1500元，補助期間為完成登錄註記的次日起算兩年。適用範圍包括公路客運、國道客運、市區公車、台鐵、捷運、輕軌、公共自行車、渡輪及計程車（需具備驗票設備）。此外，補助金額將於次月25日開放領取。

廣告 廣告

至於網傳影片，事實查核中心發現其內容夾雜錯誤訊息，並指出影片資訊欄標註「內容經大幅編輯或數位生成」，推測可能由AI生成，並非可靠消息來源。該影片的YouTube頻道也被發現頻繁發布針對高齡族群的誤導性內容，例如「2026年發放1萬2千元禮金」、「健保卡背後藏黃金密碼」等，均被查證為不實資訊。

事實查核中心呼籲民眾勿輕信網路不實謠言，並建議透過官方管道查詢最新政策資訊。交通部針對高齡駕駛的補助方案，旨在鼓勵年長者自願繳回駕照，減少高齡駕駛上路可能帶來的交通安全風險。

延伸閱讀

影/又是高齡駕駛！高雄阿公「高速追著騎士撞」

英文女師遭高齡婦「逆向夾殺喪命」 兒目睹全程驚嚇失語

影/又是高齡駕駛！南投71歲翁連撞3車逃逸 釀2傷被逮