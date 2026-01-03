長輩繳回駕照TPASS搭到飽？現賺3.6萬？事實查核中心解答了

為了鼓勵70歲以上長輩「主動繳回駕照」，公路局加碼提供TPASS公共運輸乘車優惠。（示意圖：shutterstock／達志）

70歲以上繳回駕照者補助TPASS乘車優惠回饋。（公路局提供／蔡明亘台北傳真）

近日網路流傳影片稱2026年起長輩繳回駕照可享TPASS搭到飽優惠，現賺3萬6千元；經台灣事實查核中心查證後，2026年元旦起，年滿70歲長輩主動繳回駕照確實可享總價值3萬6千元大眾運輸票價補助，但並非TPASS搭到飽，而是2年間票價補助50%，每月上限1500元。

事實查核中心說明，經檢視交通部公布的高齡換照制度說明，可知2026年元旦起，為了鼓勵70歲以上長輩主動繳回駕照，交通部公路局提供TPASS公共運輸乘車優惠，補助期間為2026年起完成登錄註記的次日起算2年。優惠內容為使用敬老卡搭乘公共運輸可回饋50%，每月回饋金額最高1500元，每月乘車回饋金於次月25日開放領取；適用範圍包括公路客運、國道客運、市區公車、台鐵、捷運、輕軌、公共自行車、渡輪及計程車，其中計程車必須有驗票設備才會納入回饋範圍。由此可知，補助方式是「搭乘公共運輸回饋50%，每月最多回饋1500元，為期2年」，並非網傳影片聲稱的「每月1200元TPASS搭到飽、為期2年半」。

針對網傳影片來源，事實查核中心說明，網傳影片內容夾雜錯誤訊息，且該影片資訊欄也標註「內容經大幅編輯或數位生成」，由此可判斷網傳影片可能由AI生成，並非可信的消息來源。根據查核中心的觀察，發布網傳影片的YouTube頻道以AI方式大量製作各種針對高齡族群的「隱藏福利」、「金融警告」、「新規定」相關主題。過去一年來，YouTube平台上同樣類型的頻道如雨後春筍般大量出現，大量發布「健保卡背後藏黃金密碼」、「65歲以上手機月租費隱藏方案」、「2026年發放12000元禮金」、「銀行要統一定存利率」等夾帶錯誤內容或完全虛構捏造的AI生成影片，並不可信。

因此事實查核中心表示，交通部自2026年元旦起確實提供價值3萬6千元的公共運輸補助方案給主動繳回駕照的高齡駕駛，但網傳影片內容與實際補助方案有所出入，因此，傳言為「部分錯誤」訊息。

