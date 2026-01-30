長輩老是吃不下，有吞嚥困難怎麼辦？慈濟醫院副院長授「三好一巧」飲食法，防營養不良
高齡化社會中，吞嚥功能已成影響長輩生活品質與健康老化的關鍵指標。慈濟基金會長照推展中心副召集人、台中慈濟醫院副院長莊淑婷指出，老化導致神經、感覺與口腔消化系統退化，容易引發吞嚥障礙，若未及早介入，恐造成營養不良、脫水甚至吸入性肺炎。
透過及早辨識警訊、跨專業評估、調整飲食原則與每日健口操訓練，有助強化吞嚥能力，讓銀髮族「吃得下、吃得好」，奠定老康健基礎。
為什麼銀髮族容易吞嚥困難？
台中慈濟醫院副院長的莊淑婷指出，人體老化會影響七大系統，尤其神經、感覺與口腔消化系統的退化，會直接影響吞嚥能力：
神經系統：記憶力下降、平衡感變差，增加跌倒風險。
感覺系統：味覺、視覺、聽覺遲鈍，影響生活敏銳度。
口腔與消化系統：唾液分泌減少、牙齒脫落、喉嚨肌肉萎縮，使長輩「看得到吃不到」或「想吃卻嚥不下」。
莊淑婷提醒，吞嚥障礙不只是口腔問題，而是口腔、舌肌、咽喉、呼吸與神經系統協調退化的結果。若不及時處理，可能導致體重減輕、營養不良、脫水，甚至發生吸入性肺炎，成為高齡長輩致命的健康威脅。
如何察覺吞嚥障礙警訊？
該如何察覺高齡長輩出現吞嚥障礙警訊？衛福部提供的「簡易自我評估表」是長輩與家人可參考的工具，常見警訊包括：
進食後口腔有食物殘留
說話聲音改變
經常流口水
吃東西明顯感到疲累
若發現以上情況，建議及早就醫，由專科醫師、語言治療師、營養師與護理師等專業團隊進行評估與訓練，改善吞嚥與進食狀況。
安全又營養的高齡飲食策略
莊淑婷建議，長輩的飲食可參考衛福部國健署推廣的「三好一巧」原則：
吃得下：選擇軟化食材，如清蒸、燉煮
吃得夠：餐量足夠，兼顧熱量與蛋白質
吃得對：兼顧營養均衡
吃得巧：利用烹調巧思，讓長輩方便咀嚼與吞嚥
日常健口操，強化吞嚥功能
日本「8020運動」強調從小養成口腔保健習慣，目標是80歲仍保有20顆真牙，確保有足夠咀嚼能力，有助營養攝取，亦可降低失智風險
莊淑婷也建議長輩可每天進行健口操：
頻率：每天3次
時間：每次約3分鐘
功效：強化口腔肌肉、促進唾液分泌、提升咀嚼與吞嚥能力
簡單的口腔運動能有效預防吞嚥障礙，讓長輩維持「吃得下、吃得好」。
「吃得好，心花開！」莊淑婷副院長提醒，面對超高齡社會，長輩吞嚥能力不容忽視。透過專業團隊評估、科學飲食管理與日常健口操，高齡長輩仍能保有口福，享受尊嚴且健康的晚年生活。
資料來源：台中慈濟醫院
責任編輯：曾耀儀
