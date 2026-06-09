長輩聚餐越來越安靜？醫揭「聽力退化」恐藏失智風險

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長輩電視音量越開越大、吃飯頻問「您說什麼」、聚會中漸漸沉默，許多人以「老人家耳朵不好」一語帶過。張家銘醫師提醒，聽力退化不應只當老化看待，背後可能是大腦認知退化的早期警訊，及早檢查與介入至關重要。

長輩電視音量越開越大、吃飯頻問「您說什麼」、聚會中漸漸沉默，許多人以「老人家耳朵不好」一語帶過。（示意圖／AI生成圖）

基因醫師張家銘指出，聽一句話對大腦而言是複雜工程。耳朵收到聲音後，大腦需同步判斷說話者身份、語意與語氣，並過濾雜音。一旦聽力退化，訊號模糊斷續，大腦便須持續補全不完整的聲音，長期下來如同整天執行大量背景程式，耗能極快，容易疲憊煩躁，進而減少互動意願。

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聽力障礙對社交生活的影響同樣深遠。張家銘表示，聽力不佳的長輩起初只是少說幾句，漸漸不願出門，家人也可能誤以為其性格變冷淡。事實上，當事人往往因跟不上話題、害怕答錯而選擇沉默，長期社交減少後情緒低落，大腦刺激也隨之減少。他強調，飯桌上的對話、孫子的笑聲、朋友的問候，都是維持大腦健康的重要養分。

年齡相關聽力退化與認知退化、輕度認知障礙及失智症風險存在關聯。（示意圖／AI生成圖）

在醫學研究方面，2026年一篇刊登於《Aging Clinical and Experimental Research》的文章指出，年齡相關聽力退化與認知退化、輕度認知障礙及失智症風險存在關聯。張家銘說明，聽力問題分兩類：一是耳蝸、聽覺毛細胞及聽神經老化，患者常反映「有聽到聲音，但聽不清楚字」；二是中樞聽覺處理障礙，患者在安靜環境尚可，一到嘈雜場所便難以分辨話語，根源在於大腦處理聲音能力下降，而非單純耳朵退化。

從系統醫學角度，張家銘指出聽力退化與氧化壓力、慢性發炎、粒線體功能下降及微血管循環變差有關，血糖偏高、血壓異常、睡眠不足及長期壓力均可能同時拖累耳朵與大腦。他建議中年後若聽人說話吃力，應安排純音聽力檢查；有記憶下降或社交減少者，搭配認知功能篩檢；並進行涵蓋同半胱胺酸、維生素D、發炎指標等分子背景評估，全面掌握身體狀態。

對於長輩抗拒助聽器一事，張家銘以眼鏡類比，強調助聽器是幫大腦省力的工具，聲音清楚後大腦不需持續猜測，人也更願意參與社交。生活調整上，他建議穩定血糖、管理血壓血脂、改善睡眠、規律運動，飲食多攝取深色蔬菜與優質蛋白質，並避免長時間高音量使用耳機，從日常細節守護聽力與大腦健康。

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