長輩臥床、家屬壓力大？「在宅醫療」這樣接住照顧需求

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】高齡95歲的范奶奶，因肺炎住院，出院後卻面臨醫療需求、居家照護和長照服務銜接的困境。由於長期臥床與複雜困難照護問題，需長期仰賴家人照顧，對她自己與家屬都是一大負擔。如今，透過「在宅醫療」與「遠距醫療」整合模式，並串聯「居家安寧療護」資源，醫療團隊不僅直接到家提供照護支援，也透過智慧科技掌握健康狀況。

奇美醫院院長林宏榮指出，在「醫療到家、照護連續」的支持下，范奶奶不僅能在最熟悉、最安心的家中接受在宅專業醫療，並得到即時且連續性的照護，家屬的壓力也因此大幅減輕。

打破醫院和家庭之間的「牆」在家也能享有專業醫療照護

「病好了可以出院，但回家後誰能幫長輩換鼻胃管？萬一發燒怎麼辦？」這是許多家屬在出院前的共同焦慮。臺灣即將於2025年底正式邁入「超高齡社會」，屆時每五個人就有一位65歲以上的長者。林宏榮院長認為，醫療照護的責任不應在病人踏出醫院的一刻就中斷。若醫師、護理師、藥師、營養師、物理治療師等跨專業團隊能透過視訊、行動醫療或到宅訪視，將居家環境轉化為具有醫療韌性的「在宅病房」，才能真正解決民眾的後顧之憂。

長照3.0在宅醫療照護網絡 實踐醫照合一

林宏榮院長表示，長照3.0的核心精神，在於讓健保、醫療與長照真正整合成一套連續運作的照護系統。醫療不應受限於圍牆，而是要走入長者的家中。透過行動醫療與智慧科技的輔助，將醫學中心的專業延伸至居家場域，並攜手基層診所與獨立型居家護理所合作，讓民眾在熟悉的生活環境中，獲得有尊嚴、連續性的全人照護服務。

參考日本與新加坡醫療照護思維 打造臺灣在地模式

奇美醫院專案副院長暨護理部總監陳綉琴指出，臺灣在邁入超高齡社會的同時，必須跳脫既有醫療照護思維，發展具國際視野、又貼近在地需求的整合模式。像是日本如何落實「跨域連續性照護(Continuity of Care)」，確保長者在醫院、社區與居家間轉銜時，照護不中斷，以及新加坡中央醫院的「Hospital-to-Home」與「Hospital-at-Home」照護策略，都可為臺灣提供重要借鏡。

陳綉琴總監說，將這些國際經驗，結合臺灣健保優勢，讓「在宅責任醫療」、「急性後期照護(PAC)」與安寧照護相互銜接，方能打造「一條龍」的全齡照護服務，真正實踐「在地安老、健康永續」的願景。

智慧科技賦能讓醫療無邊界 健康零距離

林宏榮院長強調，未來長照3.0將更著重於智慧科技的應用，包括遠距醫療、智慧照護穿戴裝置、AI輔助決策等，以克服地理限制，真正實現「健康零距離」。透過醫學中心、基層診所與居家護理所的緊密合作，讓健保、醫療、長照服務能緊密相連，不僅能消弭服務斷點，也能翻轉傳統「長輩不動、醫護動」的傳統照護模式。尤其在偏鄉或照護資源匱乏處，護理人員的專業擴展與賦權，更是落實「醫照一體化」社會創新的關鍵力量。

