長輩要有好口腔 肌力是健康關鍵

葉醫師宣導長輩口腔保健

關心長輩口腔健康，門諾醫院走進花蓮市民生社區，鼓勵「愛唱歌」的長輩，不只把唱歌當娛樂，也當運動，透過經常開口說話、唱歌、咀嚼，鍛鍊嘴巴肌肉，維持健康與生活品質。

門諾醫院口腔顎面外科主治醫師葉梓賢指出，許多愛唱歌、愛聊天的長輩，口腔肌力較佳，咬合力強、口乾與牙周問題也少。他表示，口腔功能會隨著年齡退化，但只要持續運動、正確清潔與定期檢查，就能讓「嘴巴繼續年輕」。他建議長輩每天練習張口發出「啊、咦、烏、欸、喔」五個音，或做伸舌、鼓嘴等動作，這些就像嘴巴的體操，越動越靈活。



葉醫師也提醒，假牙使用者務必每天取下清潔，三個月回診檢查一次，千萬不要自己用3秒膠黏假牙！若假牙不合，應請牙醫師調整，否則長期摩擦可能導致口腔潰瘍甚至癌變。政府針對65歲以上民眾提供「每三個月一次免費洗牙與塗氟」服務，不分健康狀況皆可使用健保就近就診。定期保養，不但能去除牙結石、減少口臭，牙醫師也能幫你早期發現蛀牙或假牙不合的問題。