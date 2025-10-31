長輩話變少、鬱鬱寡歡…竟是「失智症」作祟！憂鬱症vs.失智症怎區分？醫曝1關鍵





80歲的謝老先生近來變得越來越孤僻，不與人交談、對任何事都提不起興趣。家人原以為他罹患老年憂鬱症，但就醫檢查後竟發現是失智症，讓全家人都大吃一驚。

衛福部彰化醫院精神科醫師陳羿行指出，許多失智症患者早期的外在表現就像憂鬱症，兩者甚至可能同時存在，因此若長輩出現情緒低落或退縮行為，務必要就醫釐清病因。

家人以為是憂鬱，其實是失智症在作祟

謝老先生的兒子表示，父親幾個月來總是鬱鬱寡歡，原本喜歡照顧花草，如今任其枯萎也不在意；過去愛與鄰居聊天、參加廟會活動，如今只願意待在房間，目光呆滯、話也變少，偶爾還會說出「人生沒意義」的話語。

家人以為這是長期喪偶與朋友離世導致的憂鬱情緒，沒想到檢查後竟確診為失智症。由於謝老先生並未出現「忘東忘西」的典型症狀，因此讓家屬誤以為只是情緒問題。

失智症不只健忘，也可能先出現情緒改變

陳羿行醫師說明，謝老先生的腦部已出現萎縮，各項評估顯示為失智症，只是外觀上呈現出憂鬱的樣貌。

他指出，失智症的症狀並不只有記憶力退化與時空混亂，還可能包括：

情緒起伏大

對原本喜歡的事失去興趣

飲食習慣改變

出現睡眠障礙

不愛說話、社交退縮

這些症狀與憂鬱症極為相似，因此若僅憑外在表現，很容易誤判。

如何區分老年憂鬱與失智？

陳羿行指出，失智症的惡化通常是緩慢的，往往經過數月甚至數年才會明顯變化；相對地，老年憂鬱症的變化較快，若長輩在一至兩週內突然出現病況惡化，就要懷疑是否為老年憂鬱症所致。

他也提醒，兩種疾病有可能同時存在。根據2021年美國研究指出，重度憂鬱症患者罹患失智症的風險比一般人高出51%，因此憂鬱症必須積極治療，才能減少未來發展成失智症的機率。

失智與憂鬱，是老年兩大健康威脅

陳羿行醫師強調，失智症與憂鬱症是影響老年身心健康的兩大威脅，若發現家中長輩有情緒低落、記憶力衰退、個性改變、社交退縮等狀況，千萬不要自行判斷或延誤就醫。

建議儘早帶長輩接受專業精神科或神經科評估，找出真正原因，並透過藥物、心理治療與家庭支持，共同降低疾病對生活的衝擊。

資料來源：彰化醫院

責任編輯：曾耀儀

核稿編輯：林勻熙



