長輩說「工作30年」就能買房！ 他看薪資傻眼了：這麼低





不少年輕人認為買房難，有網友表示，父母說「工作30年就夠買房生小孩」，但他查了今年的薪資中位數還不到4萬元，感嘆追不上房價。對此，有網友認為「選對產業很重要」。



該名網友在論壇Dcard上以「台灣一直都這麼低薪嗎？」為題發文，表示才剛出社會工作2年，看了今年薪資相關數據資料，發現薪資中位數約3萬9000元，有七成的人領不到4萬9000元。薪資數字和動輒數百上千萬的房價差距甚遠。更進一步表示，過去常聽父母提到「一般人只要正常工作30多年就能買房生小孩」，他雖不熟以前的狀況，但對照現今的薪資和房價，落差讓他十分感慨，不禁問「這幾年剛出社會的人又該怎麼辦？」

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根據行政院主計總處公布最新資料，3月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬8768元，年增2.6%；若再加計非經常性薪資8741元，總薪資平均來到5萬7509元。至於3月經常性薪資中位數為3萬9220元，年增率2.9%。

▼原PO表示常聽父母說「一般人工作30多年就能買房生小孩」，對照如今薪資與房價落差越來越大，讓他十分感慨。（示意圖／取自Pexels）

此話題吸引許多網友留言討論，對於薪資與房價落差越來越大，不少網友認為是「通膨」導致：「膨脹都在資產，人力資本幾乎沒動」、「我們薪資停了超過20年，但這段期間，除了薪資什麼都漲」、「看一下以前的物價和房價就知道了」，還有網友提到，正是因為這種情況，導致台灣少子化的情況越來越明顯：「現在是薪資不高就別生小孩來造孽，更多的是不想製造下一代再來受苦」。



▼不少網友認為「通膨」導致薪資與房價差距越來越大，更指出這也是導致台灣少子化的主因之一。（示意圖／取自Pexels）



還有人指出，不同行業的收入落差大也是另一個問題：「各個產業薪資水平不平均，房價高是很大的問題」、「主要還是科系選錯科系就沒什麼救了。我純文組可取代性太高連找三萬初的的工作都沒人要」、「因為正在走向外國的模式，之後就是餐廳都是外勞，因為本土產業很難賺錢，然後薪資很2極化，出口導向的國家就是會造成國內通膨不斷的上漲，你的薪資會逐漸的被剝奪，只有選對產業才能避免」、「物價房價政府不管，匯率圖利科技業，成本當然全賤民吸收。收了稅金沒平衡全民福利，理所當然造就了非科技業都是賤民」、「​房價太高是資金氾濫、稅制扭曲的結果，薪資太低是產業失衡、非科技業附加價值無法提升的結果」，總結是「選對產業比努力重要」。

對於應對之道，有網友認為只靠薪資收入太困難，設法自行創業或理財才有機會突破困境：「現在只有創業而且還要成功才有機會摸到買房門檻」、「​沒能力就不要抱怨了 學我當保全買高股息」。

（封面是意圖／取自Pexels）

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