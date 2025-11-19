長輩講話越來越小聲？醫揭「生理性聲音退化」改善方法

【健康醫療網／編輯部整理】隨著高齡化社會的來臨，越來越多長者開始關注生活品質與健康溝通能力，而「聲音」正是日常互動不可或缺的一環。林口長庚優聲中心莊秀鳳副主任表示，許多人年紀漸長後，聲音開始變沙啞、微弱，甚至講幾句話就覺得疲累，這些現象多與「生理性聲音退化」有關。

生理性聲音退化 發聲訓練找回自信

莊秀鳳副主任說明，曾有位72歲的黃爺爺來就醫，以前喜歡和老朋友聚會唱歌，近年卻越來越不敢拿起麥克風。他自己也覺得說話費力、容易喘，講話也越來越小聲，唱歌常「唱不到尾音」。家人陪他至耳鼻喉科檢查，檢查後確定是退化性喉部（Presbylarynx）。

發生在長者可能導致生活溝通功能退化，易嗆咳致發生肺炎。因此，後續建議阿公應加強運動，增加激勵肺活量，並接受優聲嗓音訓練。經過全面整合性評估與治療，黃爺爺在語言治療師指導下，透過 6週嗓音訓練搭配每日居家練習，聲音明顯變得宏亮穩定。

嗓音復健提升聲帶閉合力 增加穩定度與耐久性

莊秀鳳副主任提到，聲音的產生需要呼吸、聲帶振動與聲音共鳴三大系統協同合作，當年紀漸長，這些系統也隨之退化。這些變化使得年長者的聲音聽起來「沙啞」、「小聲」、「不清楚」，也容易講話講到累，漸漸減少說話意願，甚至產生社交退縮。

嗓音復健的目標，是提升聲帶閉合能力，增加發聲穩定度與耐久性，並協助長者重新找回自然、響亮又省力的聲音。常見訓練方式如下：

一、呼吸支持訓練：穩定氣流才能撐住聲音

二、聲帶閉合練習

三、共鳴與語音耐力訓練：讓聲音更響亮穩定

她進一步說明，也可透過日常生活中的嗓音保養來改善

•多喝水（每日 2,000ml）。

•避免清喉嚨、用力咳嗽與大聲說話。

•持續進行嗓音體操（如 SOVT、共鳴練習）。

•避免菸酒與刺激性食物。

•說話慢一點，讓聲音有時間「休息」。

透過語言治療與日常保養 提升生活品質

莊秀鳳副主任強調，生理性聲音退化雖然無法完全逆轉，但只要透過語言治療與日常保養，就能大幅提升聲音的表現與生活品質，讓長者聲音更耐講也好聽，熟齡生活更有豐富色彩及溫度！

原文出處：長庚醫訊第四十六卷第十期５

