長輩變瘦不是好事！ 營養師：BMI＜22恐「感冒就倒下、臥床不起」

營養師曾建銘表示，BMI小於22的長輩，可能因為一場感冒就倒下、臥床不起。（示意圖／photoAC）

有些晚輩看到長輩體重下降，常脫口而出「變瘦了，好棒」來誇讚，但營養師曾建銘示警，對65歲以上長者而言，變瘦往往不是好事，反而可能是身體機能走下坡的警訊；相關研究也顯示，BMI介於24至27的「微胖長輩」，死亡率反而最低。

曾建銘在臉書粉專發文表示，他在長照機構巡診時，最怕聽到家屬對長輩說「最近變瘦了，好棒！」現在主流審美觀普遍認為「瘦」就是健康、自律，但對65歲以上的人來說，變瘦往往是身體崩盤的前兆。

廣告 廣告

曾建銘指出，年輕時追求瘦一點的身材沒關係，但老了之後，身體隨時可能遇到流感、跌倒骨折、手術住院等狀況，此時BMI介於24至27（微胖）的長輩，就有足夠的「庫存」去燃燒、去修復受損的組織；而那些BMI小於22，甚至刻意節食瘦下來的長輩，往往一場感冒就倒下，甚至由於沒有足夠的肌肉支撐，從此臥床不起。另外，衛福部的研究也證實「微胖的長輩，死亡率最低」。

曾建銘提到，除了觀察體重外，也應注意「手勁」，這是因為肌肉對一個人的支撐力很重要，即便體重正常，如果出現「肌少症」的狀況，這比單純的肥胖更可怕。因此，他也建議家屬可觀察長輩以下3種跡象：

1、握力是否變小：毛巾擰不乾、瓶蓋轉不開。

2、走路是否變慢：過馬路時走不完綠燈。

3、小腿是否變細：雙手虎口圈起來還有空隙。

曾建銘強調，若長輩胃口好、肚子有點肉、檢查數值（血糖血脂）控制得當，請不要限制他們吃東西，也不要因為長輩胖而碎念，晚輩該做的是把肉夾給長輩，確保每一口都是優質蛋白，也可以陪長輩練深蹲，讓長輩從椅子「坐下再站起來」，就是最好的抗老訓練。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

肉身「護身障阿伯過馬路」獲表揚 國中弟謙虛：感謝車主禮讓

Toyz疑與篠崎泫結婚！她小腹隆起遭誤會懷孕 經紀人回應引關注

小S紅包1萬6「被嫌少」！ 她理性神回爆擊全場：成年世界的現實