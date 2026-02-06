長輩走路變慢、瓶蓋轉不開？醫師教識別肌少症及延緩肌肉流失

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】您是否注意到家中長輩走路變慢、打開瓶蓋需要費力，甚至從椅子站起來都顯得吃力？這些看似「年紀大了」的小變化，其實可能是肌力流失的警訊。臺中榮總灣橋分院復健科物理治療師陳佑昀指出，許多長輩將走路慢、站不久或容易疲倦視為自然老化，卻忽略這可能意味肌肉量與肌力下降。肌肉不足會影響平衡與反應能力，容易跌倒，且活動意願降低形成惡性循環，加速肌力流失。

肌少症不僅影響平衡與反應力 也可能造成血糖心臟負擔

陳佑昀治療師說明，肌少症成因多元，包括年齡增長、慢性疾病控制不佳、營養不足及長期缺乏運動，如果不及早注意，對生活的影響其實很明顯。肌肉不足還可能讓免疫力下降，容易生病、住院或受傷後恢復慢，生活自理能力也可能下降。如果本身有糖尿病或心臟病，影響會更明顯，因為肌肉量不足會讓血糖更難穩定、心臟負擔增加，身體狀態也更容易出現疲倦或虛弱。因此，及早察覺肌肉變化、積極運動與均衡飲食，是維持生活能力、健康與日常活力的重要關鍵。

透過問卷和小腿圍量測法 自我檢測肌肉量是否達標

陳佑昀治療師分享，國際常用「SARC-F問卷」，透過手部握力、從椅子站起是否費力、走路是否容易疲倦、外出時是否感到不穩，以及近期是否跌倒等五項日常功能檢視，加總分數即可判斷肌力與行動能力是否下降。接著解釋「小腿圍量測法」，長輩坐椅子、雙膝90度彎曲，小腿自然放鬆垂下，以皮尺量取最粗處，男性低於34公分、女性低於33公分，表示肌肉量可能不足，需要透過飲食與運動加強。

陳佑昀治療師補充，小腿被譽為「第二顆心臟」，其肌肉量能反映下肢整體力量，簡單測量就能掌握身體是否正在變弱，及早採取行動。

預防肌少症 從運動和飲食雙管齊下

陳佑昀治療師提醒，運動是延緩肌少症最有效的方法之一。其中「漸進式阻力訓練（PRT）」被國際指南視為核心模式，建議長輩每週進行二至三次、每次約30分鐘的中等至中高強度訓練，可利用彈力帶、啞鈴、水瓶或自身體重進行下肢抬腿、坐姿伸展、手臂推拉等動作。

除了運動，飲食同樣是維持肌肉量的關鍵。許多年長者因味覺退化、食慾下降或牙口問題，攝取不足，導致肌肉合成力下降。陳佑昀治療師建議70歲以上長者每日蛋白質攝取量可依體重計算，每公斤約1.2克，並盡量分布於三餐以提升利用效率。同時補充維生素D與鈣質可維持肌肉與骨骼功能；中鏈脂肪酸（MCT）如椰子油則能提供穩定能量，對食量偏少或容易疲勞的長輩尤其有幫助。

肌少症可以改善或預防 應積極鼓勵長輩培養良好生活習慣

臺中榮總灣橋分院院長陳正榮表示，肌少症是造成長者跌倒與失能的重要因素，但透過日常飲食調整與規律運動，多數症狀可有效改善或預防。灣橋分院深入社區，期望將正確健康觀念帶入長輩生活，呼籲民眾及早認識身體變化、積極預防，鼓勵若家中長輩出現易累、行動緩慢等情況，可及早至復健科進行專業評估。

