長輩走路「走走停停」？醫警告：這4種狀況一定要檢查脊椎 別再當膝蓋退化

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

很多人看到長輩走路越來越慢、走沒幾步就要休息，就以為是「膝蓋退化」或「關節老化」，吃點葡萄糖胺、貼貼痠痛貼布就算了。但基隆長庚神經外科部主任陳品元教授提醒，問題可能出在脊椎，如果只當成關節問題處理，不僅症狀無法改善，還可能因為延誤治療導致神經永久損傷，最後連站都站不穩。

脊椎狹窄症 常見4大典型症狀

1、間歇性跛行走一段就要休息

這是最重要的警訊。患者走路時會感覺雙腿越來越痠、麻、無力，好像「電池快沒電」一樣，必須停下來休息或坐下、彎腰才能緩解。「走走停停」的模式就叫間歇性跛行。關鍵差異在於：關節退化通常是「越走越痛」，而脊椎狹窄是「越走越沒力、越麻」。

2、彎腰或坐下症狀會改善

這是脊椎狹窄最獨特的線索。患者會發現「彎著腰走路比較舒服」、「趴在購物車上推比較不痛」、「騎腳踏車反而沒問題」。這是因為身體前彎時，脊椎管空間會稍微變大，被壓迫的神經得到舒緩。

3、雙腿痠麻症狀通常對稱

脊椎狹窄壓迫的是中央神經，所以症狀通常「兩側都有」，只是程度可能不同。患者會抱怨「兩隻腳都麻麻的」、「大腿後側都很痠」、「小腿像灌鉛一樣沉重」。如果是腰椎第4-5節狹窄，症狀會從臀部延伸到大腿、小腿甚至腳底;如果是多節狹窄，整個下半身都可能受影響。

4、嚴重時會大小便困難或失禁

這是最危險的警訊。當脊椎狹窄壓迫到控制膀胱和腸道的神經時，患者可能出現解尿困難、尿不乾淨、頻尿急尿，甚至大小便失禁。有些人會感覺「下面麻麻的沒知覺」、「坐在馬桶上感覺不到有沒有解出來」，這叫做「馬鞍區麻木」，代表神經壓迫非常嚴重。

陳品元強調，脊椎狹窄不一定要馬上開刀。輕度到中度的狹窄可以先用保守治療，如物理治療、核心肌群訓練、藥物控制、硬脊膜外注射等；但如果症狀嚴重影響生活品質、出現肌肉萎縮、或有大小便問題，就要考慮手術治療了。

（圖片來源：motionelements）

