長輩身體不舒服，但又不願意看醫生？醫盤點「關鍵5原因」重點在理解
長輩常喊身體不舒服，卻不願意看醫生？為了不讓子女擔心，他們有時甚至刻意淡化病情，只用「沒事啦」、「老毛病」帶過。衛生福利部草屯療養院老年精神科提醒，這種「沉默中的拒絕」往往源自情緒與信念，而非真正的身體無礙；若忽略可能延誤治療，增加併發症風險。
長輩不願就醫5原因
草屯療養院老年精神科主任郭佳倫表示，臨床上常見長輩即使出現明顯不適，仍選擇沉默或硬撐，讓家屬無法及早察覺健康問題。長輩「不願開口、不願就醫」並不是固執，而是受到心理、身體等多重因素影響所致。
以下為常見原因：
不想麻煩子女：多數長輩心疼家人工作繁忙，擔心看診、照顧及後續治療會讓子女操心，因此寧願忍著不適。
對檢查與診斷的恐懼：擔心被診斷出重大疾病，或害怕侵入性檢查的疼痛與流程複雜，讓長輩乾脆避免面對。
認為「老了就是這樣」：一些長輩習慣把疼痛、喘、疲倦等症狀視為自然老化，而缺乏危險警覺。
自尊與獨立感作祟：長輩往往不願顯示脆弱，害怕被家人視為「需要人照顧」，因此刻意隱瞞病痛。
不愉快的就醫經驗：例如等待時間長、看病過程匆促、聽不懂醫囑等，都可能讓長輩排斥再次看診。
重要是理解而不是責備
長輩不願就醫怎麼辦？郭佳倫提醒，許多家屬遇到這種情況，可能會責備長輩為何不就醫，其實「重要的是理解而不是責備」，建議家屬從關心入手，如留意長輩是否變得更疲倦、走路變慢或情緒低落，並以溫和方式提出陪同就醫的建議。
若長輩願意就醫，家屬也可協助安排掛號、交通或陪同看診，降低長輩的壓力；若長輩信任特定醫師或親友，也可請其協助勸說，以增加接受度。
主動協助長輩安排檢查
衛生福利部草屯療養院院長丁碩彥表示，年長者的身體狀況變化往往比想像中快，若長期忍耐或拖延，原本可簡單處理的疾病可能演變成併發症或急性惡化。他提醒家屬，平日多一些陪伴、多一點耐心，主動協助長輩安排檢查與看診，及早發現、及早治療不僅能減輕長輩的不適，也能降低後續醫療負擔，讓長輩生活更健康。
