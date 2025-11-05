長輩遇詐約機場面交鉅款 車手載被害人離開警攔截

南部中心／綜合報導

高雄航警日前接到民眾報案，指稱家中長輩疑似遭到投資詐騙，甚至拿房產抵押高利貸，要在機場面交476萬現金，警方現場準備埋伏逮人，沒想到機警的歹徒竟然開車將婦人載走要去別的地方收錢，幸好員警立刻展開攔截，順利將錢拿回來。

員警將嫌犯從駕駛座上押下來，就看到車內還滿是玻璃碎片，警方為了抓車手，不惜砸破市價三百多萬的超跑休旅車，車子被扣回警局時，只能先貼上黑色塑膠袋來遮風擋雨，航警局高雄分局接到民眾報案，指稱家人疑似遭到詐騙，相信了LINE群組上的投資群組，更前後分四次選在高雄小港機場面交現金，合計450萬元，六月中婦人更將家中房產抵押，再度到機場要面交476萬元，但才剛準備交錢，就被嫌犯用白色休旅車載走，警方十萬火急，當場展開攔截行動，航警高雄分局偵查隊副隊長蔡家弘表示，「詐騙集團繼續設局，指示謝婦抵押房屋借貸，並刪除對話記錄以掩飾行蹤，所幸家人察覺異狀報警求助，但詐團臨時改變地點，指示謝婦搭乘車輛離開現場，專案小組立即攔截，當場逮捕車手鍾姓男子。」

長輩遇詐騙約機場面交鉅款 車手見警直接載被害人落跑

警方為了攔截被害人及詐騙款項，當街砸破車窗。（圖／翻攝畫面）

檢警事後向上溯源，發現不但投資是假的，甚至抵押房產也是他們設下的高利貸圈套，而且比對資料後發現，全台灣多起這類假借貸投資搶奪房產的案例，航警高雄分局偵查隊副隊長蔡家弘說，「經追查發現鍾嫌與詐騙集團合作，透過金貸蔡姓男子，鎖定具不動產的被害人，以高利借貸名義，引誘被害人抵押房屋，一旦被害人無法償還貸款，房屋便遭奪取。」有如日劇地面師的多重圈套，讓被害人差點丟了一輩子的積蓄，連房子也化為烏有。

