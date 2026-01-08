長輩運動傷害，真的非開刀不可嗎？「超音波導航」微創手術把風險降到最低

阿基里斯腱手術過去最怕傷口大、併發症，台北慈濟醫院全球首創超音波導引微創手術，傷口不到1公分，併發症1％以下，高齡長者也能開。

運動風氣興盛，伴隨而來的運動傷害也愈來愈多，阿基里斯腱（Achilles tendon）斷裂是常見運動傷害之一，不僅是許多職業運動員的惡夢，隨著愈來愈多長輩重視運動，近年一般民眾發生阿基里斯腱斷裂也跟著增加。

台北慈濟醫院骨科部主任王禎麒表示，傳統阿基里斯腱縫合手術因為傷口大，感染、併發症發生率高，復原時間也較長，令許多患者卻步，選擇採取藥物或穿戴護具等保守療法，維持基本行走、不跛行。

西班牙國家隊足球員卡索拉（Santi Cazorla）當年就是因為進行阿基里斯腱傳統大傷口縫合，發生術後感染，2年間進行8次清創和移植手術，缺賽超過100場，收入大減，慢慢淡出球場。

台北慈濟醫院與台大醫院攜手，研發全球首創超音波導航阿基里斯腱斷裂縫合微創手術，迄今發展至第4代，除了傷口縮小至不到1公分，併發症和再斷率均下降至1％以下，同時操作更簡易，推展至國際並榮獲國家生技醫療品質獎醫院特色醫療組銀獎，亦獲SNQ國家品質標章。

從14公分到1公分、感染率＜1％，阿基里斯腱斷裂手術進入微創新時代

阿基里斯腱是人體下肢最粗、最大，同時也是最容易斷裂的肌腱，好發於跳躍運動，例如籃球、羽毛球、排球、足球等，常見因為運動熱身不足、肌腱長期因發炎疼痛接受類固醇注射、或肌腱老化等引起。

王禎麒指出，傳統阿基里斯腱斷裂縫合手術傷口約8～14公分，雖視野清楚，但因傷口大、加上該部位本身循環就不好，容易傷口癒合不良，術後感染率達15％，肌腱再斷率也高達7％。

台北慈濟醫院研發的超音波導引微創手術，在超音波導引下，可精準定位阿基里斯腱斷端的位置，傷口縮小至0.8～1公分，加上特殊設計的器械，也能清楚看到並避免傷及神經、血管，讓傷口縫合更扎實，外觀縫針從傳統大傷口的10多針減少至2針。

透過超音波導引微創手術，傷口癒合不良及感染等併發症的發生率降至0.9％，手術時間從過往30～40分鐘，縮短至10～20分鐘；病人過去約需5～6個月才能回復日常活動和運動，運動員甚至需要9個多月，現在復原時間則縮短至3～4個月。

不只領先台灣，獲美國醫界認可，高齡也能開

王禎麒表示，美國也有號稱微創的阿基里斯腱斷裂縫合手術，但傷口仍有5～8公分，復原需4～5個月。台北慈濟醫院研發的是目前全球傷口最小的微創手術，且最新研發的第4代器械更安全、操作更簡單，2024年也通過美國FDA核准，同年10月在美國完成第1例手術，獲得許多美國醫師認可。

台北慈濟醫院已執行超過400例超音波導引阿基里斯腱微創手術，王禎麒也率團隊持續在國內推廣，他表示，超音波導引微創手術僅需半身麻醉，除了傷口本身有感染時不適合接受這項手術，幾乎所有人都可以開，而且傷口小、復原快，幾乎沒有併發症，也很適合高齡長者。

（本文諮詢專家：台北慈濟醫院骨科部主任王禎麒）

