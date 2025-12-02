長輩過世急把存款領出 律師：可能觸犯偽造文書或侵占罪

長輩過世後，子女們以為快點把長輩放在銀行的錢領出來之後就不用扣到遺產稅？律師顏紘頤提醒，此行為可能會觸犯偽造文書或侵占罪，如果有遺產糾紛會更麻煩。

律師顏紘頤在臉書粉專「顏紘頤律師的綠紫黃三色書房」發文表示，許多人會在長輩過世當下趕緊將長輩存放在銀行的存款提領出來，甚至有些銀行行員會提醒熟悉的顧客快領錢以免被凍結。他強調千萬不要這麼做，因為人死後無法簽名或蓋章，擅自提領可能會觸犯偽造文書或侵占罪。

顏紘頤進一步說明，若繼承人之間有遺產糾紛，領錢的人會很麻煩，千萬不要平白給其他繼承人用來爭產的武器。他分析民眾急著將錢領出的原因，首先是手邊現金不夠需要領錢辦理後事，第二是以為錢領出來後不算遺產不會扣到遺產稅，最後就是真的想要侵占這筆錢。

針對不同情況，顏紘頤表示，如果是為了辦後事通常不會成立侵占罪，就算被告偽造文書也有機會從輕發落。但若是以為帳戶凍結前把錢領出來就不算遺產，那就是純純做白工，因為計算遺產的基準點是以被繼承人死亡的當下去計算，甚至還會回推死亡前兩年，將贈與給繼承人的部分也核課遺產稅。

顏紘頤指出，在帳戶凍結前把錢領出來不僅無法達到節稅效果，分配遺產時也還是會把這些被領走的錢加計進來。他也提醒，如果單純只是為了要侵占款項而將存款領出，那就算被告侵占和偽造文書也是罪有應得。

