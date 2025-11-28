長輩過世急提存款踩地雷！律師揭「這動作」恐涉偽造文書

長輩過世請勿急提款，律師：死亡後領錢恐觸犯偽文書。（圖／TVBS）

當家中長輩過世，許多人急於處理銀行存款等財務問題，卻不知可能觸犯法律。律師劉韋廷提醒，長輩死亡後不可貿然提領存款，必須依法辦理繼承登記並準備相關文件。專家強調，若未做好遺產分配規劃，可能導致子女間產生紛爭。保險金請領則需注意受益人設定，若有明確指定受益人，即使法定繼承人拋棄繼承，受益人仍可領取保險金。專家呼籲民眾提前規劃財務與遺產分配，避免親人間的爭產糾紛。

死亡後提款全視偽文書，專家提醒切勿心急跑銀行。圖／TVBS

面對長輩過世後的財務處理，許多民眾往往不清楚正確程序而誤觸法網。律師劉韋廷表示，當長輩過世後，子女不應急著提領銀行存款，因為檢察官會以死亡時間為界線，死亡後的提領行為可能被視為偽造文書而涉及刑事責任。劉韋廷建議，如果在長輩生病期間需動用其存款支付醫藥費，應先取得長輩同意並與其他未來繼承人充分溝通。根據現行法規，親人過世後，即使是直系親屬也無法直接提領死者的銀行存款。銀行得知存款人過世後會立即凍結帳戶，繼承人必須依法辦理繼承手續。劉韋廷解釋，繼承程序包括繳納遺產稅或取得免稅證明，並要求全體繼承人一同前往銀行或提供同意書，銀行才會依法分配款項。若有遺囑，則可依遺囑內容處理。

長輩過世，切勿擅自提領，避免觸犯偽照文書罪與繼承糾紛。（圖／ＡＩ生成)

對於保險金的請領，保經業者專家團隊負責人吳清和指出，若保單上有明確指定受益人，即使法定繼承人辦理了拋棄繼承，受益人仍可依身分領取保險金。保險公司會根據受益權益比例分配保險金給應得的受益人。吳清和強調，保險是彌補時間差的良好工具，備齊文件後，保險公司必須在15天內給付保險金，否則需加計利息。

保單指定受益人有效，拋棄繼承仍能依法請領保險金。圖／TVBS

不動產的處理同樣需要謹慎。若沒有預立遺囑且繼承人超過一人，必須依法辦理分割登記，才能避免產權糾紛。吳清和觀察到，隨著財經意識、傳承意識和法律意識的提升，越來越多客戶開始進行提前規劃。專家們一致建議民眾應提前規劃財務與遺產分配，以避免日後可能發生的親人間爭產糾紛，讓家庭關係得以和諧維持。

