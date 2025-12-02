長輩過世急提存款！律師曝恐踩「2地雷」：無法節稅還觸法

生活中心／張尚辰報導

許多人為了節稅，都會在長輩過世後將長輩生前存放在銀行的存款提領出來，但其實這是錯誤的做法！律師顏紘頤表示，因為人在過世後沒辦法簽名或蓋章，所以這個行為很可能會觸犯「偽造文書」或「侵占罪」。

顏紘頤曾在臉書粉專「顏紘頤律師的綠紫黃三色書房」中發文，指出很多人都會在長輩過世的當下快去把長輩存在銀行的錢領出，甚至還有些銀行行員會提醒熟悉的顧客快領錢，以免被凍結。

對此，顏紘頤強調「千萬不要這麼做」，因為人死後無法簽名或蓋章，所以擅自提領可能會觸犯偽造文書或侵占罪，若繼承人之間有遺產糾紛，那麼領錢的人會很麻煩，「千萬不要這麼做，以免平白給其他繼承人用來爭產的武器」。

顏紘頤分析大家急著將錢領出的原因，首先是因為手邊現金不夠，需要領錢辦理後事；第二，以為錢領出來後不算遺產，不會扣到遺產稅；最後就是真的想要侵占這筆存款。

顏紘頤說明，如果是為了辦後事，通常不會成立侵占罪，就算被告偽造文書，也有機會從輕發落；如果是以為帳戶凍結錢領出來就不算遺產，那就是純純做白工，因為計算遺產的基準點是以被繼承人死亡的當下去計算的，甚至還會回推死亡前兩年，將贈與給繼承人的部分也核課遺產稅，所以在帳戶凍結錢把錢領出來，不僅無法達到節稅的效果，分配遺產的時候，也還是會把這些被領走的錢加計進來。

最後，顏紘頤說，如果單純只是為了要侵占款項而將存款領出，那就算被告侵占和偽造文書，也是罪有應得。

