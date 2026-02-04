長輩過年愛滑「短影音」？教你3招拉近距離：別再要求「少看一點」

過年是一家人團聚的時刻，但隨著影音平台日益普及，許多長輩開始以短影音作為日常娛樂與消遣，年節期間使用頻率也隨之增加。醫師提醒，若長期以影音內容取代實際人際互動，可能使孤獨感加劇，並伴隨憂鬱、焦慮等身心共病風險，呼籲家人多從生活中留意長輩使用3C產品的狀況。











過年本是家人圍坐聊天的時刻，但是現在長輩都會用智慧型手機，甚至連過年期間都滑著短影音。台北慈濟醫院精神醫學部醫師劉芸安指出，「短影音」多為數10秒至1分鐘的內容，其視覺效果強烈，相較具有完整敘事、節奏較慢的長影音來說，更容易吸引目光。

長輩滑短影音加劇孤獨



劉芸安說明，短影音會啟動大腦獎賞回路系統，促使多巴胺分泌，每一次畫面或資訊都帶來短暫愉悅，讓大腦持續期待下一個刺激。若長時間沉浸於其中，可能對身心與生活產生影響，而這樣的機制不分年齡，一般民眾也可能出現影響。

以下為常見症狀：

眼睛疲勞

肩頸痠痛

睡眠品質下降

專注力降低

情緒較易煩躁

劉芸安補充，對於長輩而言，因生理機能與生活型態不同，更需要特別留意，若長期以短影音內容取代實際互動，可能會導致孤獨感加劇，並伴隨憂鬱、焦慮等身心共病風險。





3招拉近與長輩距離



長輩一直滑短影音怎麼辦？劉芸安表示，年節是調整親子互動、重新建立生活節奏的好時機，

建議家屬留意長輩使用3C產品的狀況，若長輩出現少與外界互動，或手機離身時出現焦躁不安、情緒起伏較大等情形，都是需值得留意的警訊。

針對此類情形，劉芸安提供以下3點建議：

以關心代替責備： 避免以命令或否定的方式要求長輩「少看一點」，以免引發反感與對立，不妨從關心與陪伴出發，理解其使用3C產品背後的需求，為後續溝通建立信任基礎。

影音內容轉為聊天媒介： 主動關心家人正在觀看的內容，作為聊天的話題，將原本單向的影音觀看，轉化為促進交流與情感連結的媒介。

安排多元親子活動：鼓勵並陪伴家人參與散步、外出或簡單運動，讓生活中除了螢幕時間，也保留身體活動與實際互動的空間。









劉芸安強調，科技是助力而非阻力，其關鍵在於如何善用。若能將3C產品轉化為拉近彼此距離的橋梁，透過視訊、通話等形式維繫情感，讓關心不僅停留在年節團聚時刻，更延續到日常生活，成為長輩穩定身心的重要支持。

