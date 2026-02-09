長輩都說讚！好市多「紅色禮盒」回憶殺滿點 會員瘋搶：過年打麻將標配

生活中心／王文承報導

美式賣場好市多（Costco）商品份量十足、CP值高，是不少民眾過年採買的首選。隨著農曆春節將近，賣場內各式新年禮盒區已湧現人潮。一名女網友分享，近日前往好市多挑選伴手禮時，入手了最經典的「喜年來蛋捲」，不僅自己大讚好吃又喜氣，貼文曝光後，更引發大票網友共鳴。

好市多紅色禮盒遭會員瘋搶：打麻將標配

一名女網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，為了準備過年拜訪親友的禮物，她在賣場內毫不猶豫地搬了3盒「喜年來蛋捲」。雖然當下被女兒吐槽買太多，沒想到結帳時，發現前方的會員竟然也同樣買了3盒，讓原PO忍不住笑稱：「過年就是要送蛋捲啊，好吃又大方！」

貼文一出，立刻勾起大批網友的兒時回憶，紛紛留言力挺，「送這款最不會踩雷，讚！」、「小時候家裡客人拜年，幾乎人手一盒蛋捲」、「原味最經典，好吃又好看」、「過年送禮跟打麻將的零食標配」、「整盒大紅色，長輩看到就開心」。

事實上，好市多的新年禮盒選擇豐富，除了人氣爆棚的經典蛋捲外，不少網友也點名其他必買清單

台式風味： 櫻桃爺爺牛軋餅（鹹甜適中，回購率高）。

日系質感： 日本神戶風月堂、銅鑼燒禮盒（包裝精緻，送禮有面子）。

超值首選： 科克蘭（Kirkland Signature）綜合巧克力禮盒（份量紮實，適合分食）。

隨著春節腳步逼近，許多熱門禮盒往往一上架就被掃空。

