長輩酸這科系沒前途！內行揭「驚人年薪」：缺額穩定又好考

（記者周德瑄／綜合報導）選系真的會決定未來嗎？一名網友在Threads發文表示，因為熱愛大自然，嚮往就讀森林系，希望畢業後能進國家公園工作，沒想到卻被長輩狠酸太冷門。不過大批校友跳出來平反，直指森林系畢業生平均月薪可達5.3萬元，更有神人遠赴英國皇家植物園任職，亮眼薪資與多元出路引發熱議。

示意圖／許多人對森林系存有冷門偏見，但實際薪資卻相當具備競爭力。（擷取自 免費圖庫Pixabay）

這名原PO透露，自己對山林保育充滿期待，原本一心想報考森林系，卻遭到家中姑姑強烈反對，甚至勸他改讀職校。貼文一出吸引無數森林系前輩留言鼓勵，不少人指出，森林系並非想像中狹隘，除了可以報考公職進入林務單位或研究機構，職缺甚至比許多科系更穩定，還有人現在就在國家公園當公務員，過得非常開心，收入也相當不錯。

廣告 廣告

薪資數據更是讓不少人跌破眼鏡。根據人力銀行調查，2022年森林系畢業生平均年薪約70萬元，若擁有公立大學學歷，大學部月薪平均落在5.3萬元，研究所畢業則可上看6.6萬元，待遇明顯優於許多傳統文法商科系。除了公職體系，畢業生也能前往國內外植物園、環境保育機構，或是修習教育學程後到國高中任教，職涯發展相當廣闊。

儘管前景看好，校友也提醒原PO，森林系並非每天只有看樹看草，專業課業其實相當繁重，必須具備紮實的科學與環境資源知識，讀起來並不輕鬆。若想真正進入國家公園服務，建議先查詢各校必修課程，評估自己是否真的有熱忱支撐這份專業。

更多引新聞報導

黃仁勳點名3種人最危險：沒有主見的人率先被AI淘汰

茶葉蛋高糖被罵翻！營養師列9食物被醫師反擊：別誣蔑它

