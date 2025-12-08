長輩隱忍不適總說「沒事」？醫：家屬主動陪伴就醫降壓力
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】家裡長輩經常喊這裡不舒服，那裡怪怪的，但是卻不肯看醫生，他們不僅避免讓子女知道症狀，有時甚至刻意淡化病情，只用「沒事啦」「老毛病」帶過。衛生福利部草屯療養院老年精神科提醒，這種「沉默中的拒絕」往往源自情緒與信念，而非真正的無礙；子女若忽略，可能導致延誤治療，增加併發症風險。
長輩「五大原因」隱忍不適 心理、身體多重因素所致
草屯療養院老年精神科主任郭佳倫表示，臨床上常見長輩即使出現明顯不適，仍選擇沉默或硬撐，讓家屬無法及早察覺健康問題。長輩「不願開口、不願就醫」並不是固執，而是受到心理、身體等多重因素影響所致，包括：
1.不想麻煩子女，怕增加負擔：多數長輩心疼家人工作繁忙，擔心看診、照顧及後續治療會讓子女操心，因此寧願忍著不適。
2.對檢查與診斷的恐懼：擔心被診斷出重大疾病，或害怕侵入性檢查的疼痛與流程複雜，讓長輩乾脆避免面對。
3.認為「老了就是這樣」：一些長輩習慣把疼痛、喘、疲倦等症狀視為自然老化，而缺乏危險警覺。
4.自尊與獨立感作祟：長輩往往不願顯示脆弱，害怕被家人視為「需要人照顧」，因此刻意隱瞞病痛。
5.過去不愉快的就醫經驗：例如等待時間長、看病過程匆促、聽不懂醫囑等，都可能讓長輩排斥再次看診。
理解而不是責備！ 從關心入手、主動安排增就醫意願
郭佳倫主任提醒，面對不願就醫的長輩，家屬最重要的是「理解而不是責備」。建議從關心入手，如留意長輩是否變得更疲倦、走路變慢或情緒低落，並以溫和方式提出陪同就醫的建議。家屬也可協助安排掛號、交通或陪同看診，降低長輩覺得「很麻煩」的壓力；若長輩信任特定醫師或親友，也可請其協助勸說，以增加接受度。
家屬平日主動多陪伴、多耐心 及早發現與治療
衛生福利部草屯療養院院長丁碩彥表示，年長者的身體狀況變化往往比想像中快，若長期忍耐或拖延，原本可簡單處理的疾病可能演變成併發症或急性惡化，他提醒家屬平日多一些陪伴、多一點耐心，主動協助長輩安排檢查與看診，及早發現、及早治療不僅能減輕長輩的不適，也能降低後續醫療負擔，讓長輩生活更健康、家人更安心。
