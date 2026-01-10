長輩電視開超大聲？醫揭「恐怖連鎖效應」 很多人沒發現的失智前兆

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

很多人以為耳朵聽不清楚，就像頭髮變白一樣，是身體自然老化的正常現象，因此不以為意。但我們的大腦就像一台需要不斷接收指令的「中央處理器」，當耳朵這個重要的「訊號接收器」失靈，大腦長期接收不到足夠的刺激，就可能加速退化！對此，桃園耳鼻喉空軍醫師王曜就要來談談聽力與失智之間，這個密不可分的關聯。

聽力退化 是失智症的獨立風險因子

這不是危言聳聽！許多大型研究都已證實，聽力退化的程度越嚴重，未來罹患失智症的風險就越高。就像關上了與世界互動的一扇窗，大腦的功能也會跟著慢慢「生鏽」。

為什麼聽不清楚會影響大腦？

1、社交孤立：因為聽不清楚，所以懶得跟人聊天、不想參加聚會，漸漸地就把自己孤立起來。缺乏社交互動，是大腦功能退化的一大殺手。

2、大腦過勞：大腦需要花費更多力氣去「猜」別人說什麼，長期下來，處理記憶、思考等其他重要任務的資源就被佔用了，導致認知功能下降。

3、共同病根：有些研究認為，聽覺神經的退化和腦部神經的退化，背後可能有共同的生理原因，兩者會相互影響。

保護聽力 就是保護大腦

關心長輩，不只看他走得動、記得住，更要確認他聽得見！如果發現常常答非所問、電視越開越大聲，請盡快帶他們就醫檢查！

1、定期聽力檢查：就像量血壓、測血糖一樣，建議50歲以上的長輩，每年都應該做一次聽力檢查。及早發現問題，才能及早介入。

2、別抗拒助聽器：助聽器不是「老人」的標籤，而是幫助大腦維持活躍的「神器」！它能重新打開與外界溝通的橋樑，減輕大腦負擔，是目前證實能有效降低失智風險的積極作為。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

