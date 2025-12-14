長輩騎車8分鐘被開8張罰單 原因曝光一票人氣炸：守法很難？

行車紀錄器普及後，任何交通違規行為都可能被檢舉，彰化縣秀水鄉鄉民代表吳泳慧近日為地方鄉親發聲，指一名長輩騎車就醫，短短8分鐘被檢舉開了8張罰單，讓他質疑執法過度。不過違規原因曝光後風向大翻轉，認為長輩騎車太危險，被檢舉也是剛好而已。

吳泳慧近日在臉書社團「愛秀水說秀水」發文，指一位鄉民的家中長輩只是去醫院回家一趟，短短8分鐘內竟然連續收到8張交通罰單，違規地點集中在同一路段，時間幾乎重疊，感嘆「這樣的情況讓人不禁反思，你覺得我們的交通設計與執法方式，是否需要更貼近民眾生活？」

廣告 廣告

貼文引起眾人熱議，「真的想知道檢舉人是誰，他用什麼心情去拍照的？」、「現在檢舉達人都這樣！自己要小心，在路上使用交通工具，沒有像以前那麼好混了」、「這位長輩只是去看個醫生，就接到那麽多紅單，雖然有錯但開一二張以示警惕就可」、「8分鐘那麼多違規也是很厲害 應該是別人要注意不要遇到這位長輩才對」。

但有網友分享清晰版照片，發現罰單中的違規行為太過危險，「圖中有6張都是未打方向燈、1張超越停止線、1張轉彎或變換車道不依標線、標誌、號誌指示，守法很難嗎？」「沒打方向燈就像鬼切，很危險」、「罰單幾乎是未打方向燈，想問問您意思是要其他用路人先學通靈嗎？」、「沒打方向燈就像鬼切，很危險」、「方向燈不打你還能幫他開脫？超可笑欸」。

更多中時新聞網報導

從無到有 劉殷佐守護偏鄉心跳

洪暐哲寶貝「那點」 認有容貌焦慮

經典賽》中華隊 快情蒐 紅雀火球男 有意為韓出征