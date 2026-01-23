長輩齊心編織 竹影月脈亮相

由左鎮二百多人次在地長輩齊心編織共作的燈會作品《竹影月脈》亮相了。 （記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕左鎮報導

由左鎮二百多人次長輩齊心編織共作的燈會作品《竹影月脈》亮相了，策展人賴政達和吳靜瑜表示，這是結合在地社區居民力量，動員逾二百人次長輩參與竹編球製作，共作完成象徵左鎮土地脈動的巨型燈光裝置，是今年左鎮燈會最具溫度的作品之一。

賴政達表示，《竹影月脈》是以左鎮獨特的惡地地貌與竹文化為創作靈感，作品以三支竹桿支撐起一顆白色光球，宛如滿月懸空於夜色之中，下方則鋪陳大量由居民親手編織的竹編球群。上為月、下為地，透過光與竹的交錯，描繪天地之間靜謐而深遠的節奏，也象徵人與自然、人與土地之間的相互呼應與情感連結。

特別的是此作品在其創作過程即是一場深度的地方行動，策展團隊攜手左中社區、公舘社區、光榮社區、童心合憶小學堂、左食堂及在地居民志工，更邀請長輩們走出家門、動手編織，將生活記憶、勞動痕跡與對土地的情感，一同編進作品中，讓左鎮燈會不只是被觀看的展覽，更是一段共同參與、共同完成的地方經驗。

策展團隊表示，二０二六左鎮燈會以「淺山ＤＮＡ」為核心策展概念，回望左鎮介於平原與山林之間的地景樣貌，透過「竹」作為主要創作媒介，結合燈光、工藝與社區共作，讓竹編結構如同被點亮的基因鏈條，串連自然、生態與人文記憶，而《竹影月脈》正是這一理念的具體展現。