長輩「天冷穿短袖」非耐寒是警訊！醫：核心體溫已在下降

寒流來襲時，街上總能看到有人穿著短袖，與周遭裹著厚重外套的行人形成強烈對比。重症醫師黃軒指出，這些人並非刻意耍帥，而是生理機制確實與一般人不同，但也提醒特定族群切勿模仿，以免危及生命。

寒流來襲時，街上總能看到有人穿著短袖，與周遭裹著厚重外套的行人形成強烈對比。（示意圖／Pexels）

黃軒表示，人體對冷的感受是神經、血管與大腦的整合結果。當環境變冷時，多數人會啟動皮膚血管收縮、起雞皮疙瘩顫抖等產熱機制，大腦也會發出寒冷警訊。但有些人這套反應系統啟動較慢或較弱，因此主觀感受確實沒那麼冷。

黃軒指出，棕色脂肪是關鍵角色之一。這種脂肪的功能不是囤積熱量，而是直接燃燒產熱。研究發現，棕色脂肪活性高的人在低溫下能快速產生熱量，主觀冷感顯著降低，等於身體自帶暖爐。這種差異與基因、年齡及是否長期暴露於低溫環境有關，年輕人通常擁有較多棕色脂肪。

黃軒說明，長期運動者因肌肉量高、基礎代謝率高，且交感神經調節效率更好，即使穿得少核心體溫也能維持穩定。此外，大腦對冷刺激訊號的解讀強度存在個體差異，同樣攝氏15度的環境，有些人大腦判定還行，有些人則感到難以承受，這是神經科學而非意志力問題。

長期運動者因肌肉量高、基礎代謝率高，且交感神經調節效率更好，即使穿得少核心體溫也能維持穩定。（示意圖／pixabay）

黃軒提醒，若一個人天氣很冷卻異常不覺得冷，同時伴隨疲倦、體重異常下降、心悸手抖或皮膚乾燥等症狀，就要考慮是否有甲狀腺功能異常、自律神經失調或感覺神經問題，不怕冷不等於一定健康。

黃軒特別警告，心血管疾病族群包括高血壓、冠心病、心肌梗塞病史或中風病史患者，天冷穿太少會讓風險直接拉高。冷空氣會讓血管瞬間收縮，導致血壓上升、心臟負荷增加、血液更容易凝固。研究顯示心肌梗塞與猝死在冬季明顯增加，對這類人而言保暖不是舒服而是保命。

黃軒指出，年長者因感覺神經退化、皮下脂肪變少、體溫調節能力下降，冷覺神經會變鈍，常常沒覺得冷但核心體溫已經在下降。長輩天冷穿短袖不是耐寒而是警訊。甲狀腺功能低下者因基礎代謝下降、產熱能力差，冷刺激影響會被放大，這類人穿短袖是被拖垮而非撐住。

糖尿病或周邊神經病變者因冷痛麻的感覺變遲鈍、血管收縮調節異常，可能手腳已經冰冷循環差卻沒感覺。（圖／中天新聞）

黃軒說明，糖尿病或周邊神經病變者因冷痛麻的感覺變遲鈍、血管收縮調節異常，可能手腳已經冰冷循環差卻沒感覺，天冷穿短袖且不保暖四肢會增加凍傷與循環惡化風險。雷諾氏症患者一遇冷手指腳趾就會變白或變紫，出現麻痛刺感，血流瞬間關閉，冷刺激是直接誘發因子。

體重過低或營養不良者因皮下脂肪薄、肌肉量低、熱量儲備不足，寒冷會真的冷進身體裡，黃軒強調，這類人穿短袖身體其實是在借命用。

