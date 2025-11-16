長途司機久坐 肺栓塞險丟命
記者林怡孜∕台南報導
一名53歲貨車司機因長期駕駛長途車、久坐少動，突然出現呼吸急促、胸悶氣喘症狀，胸部電腦斷層掃描發現罹患急性肺動脈栓塞。住進加護病房經每天施打抗凝血劑2次，治療5天後呼吸逐漸穩定，脫離危險期。
台南市立醫院心臟內科醫師吳柏青指出，長時間久坐、活動量不足，加上肥胖、抽菸、服用避孕藥等生活習慣，都是導致血液循環不良、血栓形成的重要危險因子。當血栓或其他栓子進入肺部血管，阻塞肺動脈或其分支，會造成肺部血流受阻、氣體交換困難，嚴重時導致急性缺氧與心肺衰竭，甚至可能在短時間內奪命，因此肺動脈栓塞又被稱為「沉默殺手」。
肺動脈栓塞的症狀往往不明顯，容易被誤認為是心臟病或氣喘。若突然出現呼吸困難、胸痛、咳血、暈厥或心跳過快等情形，應盡速就醫。目前治療以抗凝血藥物為主，可防止血栓惡化及新血栓形成；若症狀嚴重，則需進行溶栓或導管取栓治療。
吳柏青表示，多數肺栓塞由下肢或骨盆靜脈形成的深層靜脈血栓（DVT）引起，當血塊脫落隨血流進入肺部便造成栓塞。
長期臥床、手術後活動受限者，以及長途旅行、開車或坐飛機時間過長者，都是高危險族群。此外，癌症患者、慢性病患、年長者、肥胖與抽菸者，或曾有血栓病史者，也應特別注意。
預防深部靜脈血栓是防止肺栓塞的關鍵。吳柏青提醒，久坐或臥床者應定時活動雙腿或抬高下肢，必要時可穿著彈性襪促進血液回流；術後患者則應盡早下床活動並依醫囑使用預防性抗凝藥物。同時，戒菸、控制體重及維持規律運動習慣，都是降低血栓風險的有效方式。尤其貨車司機、上班族或經常長途飛行者，應養成中途活動的習慣，哪怕只是下車伸展、踱步幾分鐘，也能有效減少血栓形成的機率。
