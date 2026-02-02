長途飛15小時廁所突故障！空服員被令「徒手鏟屎」倒洗手台 超噁畫面曝

近日菲航一架飛15小時的客機廁所沖水系統突然故障，空服員被要求「徒手鏟屎」倒洗手台 ，引發航空界熱議。圖／翻攝畫面

為了省錢不轉降，竟犧牲空服員的尊嚴與衛生？菲律賓航空（Philippine Airlines）近日驚傳一起離譜的機上危機。一架從洛杉磯飛往馬尼拉的波音777客機，在漫長的越洋航程中，機上所有廁所的沖水系統竟同時故障。然而，為了避免昂貴的轉降成本，機組人員指控遭上級指示「手動鏟除排泄物」，勉強撐完剩餘的6小時航程。這起事件雖未驚動乘客，卻已引發工會強烈不滿與航空界熱議。

全機馬桶故障 機長拒絕轉降關島

根據外媒《InsiderPH》報導，內部機組人員爆料，涉事航班為上週的PR113航班，當飛機飛抵關島附近時，機上所有洗手間的沖水裝置突然失效，此時距離目的地馬尼拉還有約6小時的航程。

面對嚴重的衛生設備故障，航空公司高層與機長曾一度考慮轉降至附近的機場進行維修，但考量到轉降將產生高昂的燃油、停機與乘客安置費用，最終決定「硬著頭皮飛完」。

離譜指令：「徒手鏟屎」倒洗手台

為了讓乘客在剩餘航程中仍有廁所可用，機組人員接獲了令人作嘔的指令，爆料者指出，他們被要求用手將馬桶內堆積的排泄物鏟出，並倒入一旁的洗手台處理。由於處理過程均在乘客視線死角進行，整趟飛行中並未有乘客察覺異狀，航班最終準時降落馬尼拉，也沒有收到任何來自乘客的正式投訴。

恐爆細菌感染 工會怒批：掩蓋疏失

然而，這起「成功的飛行」背後卻隱藏著巨大的衛生隱憂，熟悉航空流程的消息人士指出，全球航空協議中完全沒有支持這種處理方式的規範，此舉已嚴重違反生物安全、公共衛生及職業安全標準，讓機組人員暴露在極高的感染風險中。

事後，身心受創的機組人員已向工會報告此事，內部批評聲浪指向機長、事務長及相關主管，認為領導層放任事態惡化，為了營運績效犧牲員工權益。更讓員工擔憂的是，公司內部似乎試圖以「沉默」來掩蓋這起醜聞，增加了未來類似事件再次發生的風險。

這起「廁所危機」雖然在帳面上看似完美解決，無延誤、無客訴，卻揭露了當系統失靈時，第一線人員如何被犧牲的殘酷現實。



