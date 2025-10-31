長途駕駛、久坐要注意！貨車司機突發肺栓塞進ICU 醫：5症狀應就醫檢查

久坐不動高風險！司機突發肺栓塞險喪命，醫曝：5症狀速就醫。（示意圖／報系資料照）

長期長途駕駛、久坐、缺乏活動，加上肥胖、抽菸等生活習慣，都是導致血液循環不良與血栓形成的重要危險因子，可能引起肺栓塞。台南市立醫院心臟內科吳柏青醫師表示，當血栓或其他栓子進入肺部血管，阻塞肺動脈或其分支，導致肺部血流受阻、氣體交換受限，若未及時處理，可能引發急性缺氧、心肺衰竭，嚴重者甚至喪命，因此肺動脈栓塞被稱為「沉默殺手」。

1名53歲有高血壓病史的貨車司機，因突然嚴重呼吸困難、感覺「喘不過氣」而前往急診就醫。經胸部電腦斷層檢查確診為肺動脈栓塞，隨即收治加護病房治療。台南市立醫院醫療團隊每日施打兩劑抗凝血劑，持續治療五天後，患者呼吸逐漸穩定，順利脫離危險期。

台南市立醫院心臟內科吳柏青醫師指出，長期長途駕駛、久坐、缺乏活動，加上肥胖、抽菸等生活習慣，都是易導致血栓形成的重要危險因子。（圖／台南市立醫院提供）

吳柏青醫師指出，長時間久坐開車、活動量不足者，都是高風險族群，肺動脈栓塞的症狀常不明顯，容易與其他心肺疾病混淆，若突然出現呼吸困難、胸痛、咳血、暈厥或心跳加速等現象，都應儘速就醫檢查。醫師會依據病史與臨床表現，搭配影像學檢查如胸部電腦斷層血管攝影、心臟超音波、下肢靜脈超音波等，確認診斷。目前治療以抗凝血藥物為主，如 Heparin、Warfarin 或新型口服抗凝劑（NOACs），可防止血栓擴大及新血栓形成；重症患者則可採取溶栓治療或導管取栓等介入方式。

另外，多數肺動脈栓塞源自下肢或骨盆的深層靜脈血栓（DVT），當血塊剝落後隨血流進入肺動脈，即形成栓塞。此外，空氣、脂肪或腫瘤組織等異物也可能引起肺栓塞，但相對少見。肺動脈栓塞常見於長期臥床、術後活動受限者，以及長途旅行久坐不動者。另有惡性腫瘤患者、慢性病者、年長族群、肥胖與抽菸者，或曾罹患深靜脈血栓病史者，也屬高風險族群。

吳柏青提醒，預防深部靜脈血栓是避免肺栓塞的關鍵。久坐或臥床者應定時活動雙腿、抬高下肢，必要時穿著彈性襪；手術後應儘早下床活動並遵循醫囑使用預防性抗凝藥物。此外，戒菸、控制體重與維持運動習慣都是減少血栓風險的有效方式。

