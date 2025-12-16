「長這麼漂亮哭醜多可惜」班長拍肩安慰跌倒女同學 被告上性平會！律師點2大關鍵怎麼判

校園運動會上的互動引發性平調查爭議，律師指出，性平申訴是權利，但是否構成性騷擾，仍須回到客觀事實與社會通念判斷。（示意圖，非當事人/pexels）

近日有家長在網路發文表示，兒子在學校運動會中安慰跌倒落淚的女同學，卻因此被對方提出性平申訴，目前正接受校方調查。事件曝光後引發家長不滿，也掀起外界對「性平申訴門檻」與「主觀感受是否足以成案」的熱議。對此，知名律師「法老王」王律師出面說明，並提醒外界應區分「申訴權利」與「是否成立」兩件事。

學生安慰同學算性騷擾嗎？運動會互動引發性平申訴

家長指出，兒子身兼班長與體育股長，在校內運動會期間，一名女同學於賽跑時跌倒並情緒激動落淚。兒子見狀上前輕拍對方肩膀，並出言安慰：「你長得這麼漂亮，哭醜了多可惜。沒事的啦，全班都不會怪你的。」

廣告 廣告

不料事後該名女同學向學校提出性別平等申訴，校方依程序啟動性平調查。家長得知後相當憤怒，質疑僅憑當事人主觀感受就能立案調查，已對孩子造成極大心理壓力與校園生活影響。

家長質疑制度過嚴 擔心孩子被貼標籤

該名家長在貼文中直言，兒子的行為獲得多數同學認為並無不當，卻仍須面對性平調查程序，讓他擔心孩子即使最終未成立，也可能長期背負負面標籤，影響在校生活直到畢業。

貼文中也提及，有學生私下反映，部分同學可能因人際衝突而選擇提起性平申訴，讓家長質疑制度是否被濫用，並對現行調查機制表達強烈不滿。

性平申訴一定會成立嗎？律師點出「兩大關鍵」

針對此案，王律師表示，提出性平申訴本身是法律賦予的權利，但「可以申訴」並不等於「一定構成性騷擾」。是否成立，仍須由性別平等教育委員會或後續司法機關，依照一般社會通念與客觀事實進行綜合判斷。

王律師說明，調查過程不會僅憑單一行為片段，例如拍肩或稱讚外貌，就直接認定違規，否則在運動場上的正常肢體接觸，恐怕都可能被誤解為不當行為。

安慰動機與情境 都會納入調查考量

王律師進一步指出，學生當下的動機、情境背景與行為整體脈絡，通常都會被納入評估。他以個人專業經驗表示，若從目前公開資訊來看，單純出於安撫同學情緒的行為，未必容易被認定具有性騷擾意圖。

不過他也強調，這僅是法律觀點的分析，實際結果仍須尊重調查委員會的認定，因為不同成員對「社會通念」的理解可能有所差異。

校園互動界線怎麼拿捏？專家提醒雙方都要自保

王律師最後提醒，不論性別，校園中的人際互動仍應以尊重與謹慎為原則，盡量避免不必要的肢體接觸，以降低爭議發生的可能；同時，也呼籲學生與家長理解性平制度設計的初衷，是為了保障權益，而非預設立場定罪。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

「那對夫妻」女兒班上爆成人話題！Kim長文還原經過 演變成霸凌、性騷...妮妮疑遭同學逼問

走路詭異S型、全身顫抖！國中女教室吸毒後狂言：我好飄 事後嗆「上銬要幫我錄影發抖音」

「公園遭逼下跪、自搧巴掌還被拍片」國三女受集體霸凌 單親媽哭訴：校方還要我轉學