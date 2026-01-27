長達5年編製考題當教材 高點補習班講師涉違反著作權起訴

檢方比對蝦皮賣場購得考題及扣案教材後，確認內容與原著高度相同，僅調整題號或章節順序，並未添加新創意，應屬「修改後重製」，而非合法改作，已侵害著作財產權；圖為士林地檢署外觀。(記者劉詠韻攝)

〔記者劉詠韻／台北報導〕高點教育補習班曾姓講師涉嫌未經授權重製、散布美國培生教育出版公司(Pearson Education)享有著作權的生物學考題內容，編製成補習教材供學員使用長達5年。士林地檢署偵查後，認定其涉犯著作權法，依法提起公訴。

起訴書指出，曾男明知《TestGen for Campbell Biology, 11th Edition》及《TestGen for Campbell Biology, 9e》為培生公司所有的語文著作，未經授權不得擅自散布，卻自2019年間起，至2024年5月前某日止，接續重製上述考題內容，並編撰成「生物學(考題補充Q1、Q2)」教材，提供給不知情的高點補習班，作為實體課程及函授課程教材使用，供學員上課。

培生公司事後提出告訴，法務部調查局高雄市調查處報請高雄地檢署，再轉由高檢署核轉士林地檢署偵辦。檢調另於搜索行動中扣得相關教材與資料，作為證據。

曾男否認犯行，辯稱向書商合法取得光碟資料後即轉交補習班，後續講義由補習班自行印製，自己並未涉入重製或改作。不過，檢方傳喚證人及比對相關資料後認定，被告所提供的考題內容，並非合法版本，而是直接盜用培生公司第9版及第11版著作。

檢方指出，比對蝦皮賣場購得考題及扣案教材後，確認內容與原著高度相同，僅調整題號或章節順序，並未添加新創意，應屬「修改後重製」，而非合法改作，已侵害著作財產權。

檢方認為，被告行為涉犯著作權法擅自散布侵害著作財產權之重製物罪嫌；其重製行為屬於散布行為的高度行為，依法吸收不另論罪，且相關行為時間、手法密切，應評價為接續犯，請求論以一罪。

至於檢調原認被告可能另涉意圖銷售重製物及非法改作等罪嫌，檢方審酌相關證據後，認定該教材僅作補習班內部教學使用，並未另行販售，亦難認屬改作，因此該部分不另為不起訴處分，但仍為本案起訴效力所及。

