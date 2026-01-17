長達9天春節連假將至！ 高公局籲當「聰明用路人」躲尖峰：初一起車流量大增

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

今年春節連假即將到來，不少民眾已規畫返鄉、出遊行程，由於今年春節假期長達9天，自2月14日小年夜前一日起放假至2月22日初六；緊接著2月27日至3月1日為期3天的和平紀念日連假。交通部高公局提醒，經檢視歷年春節與和平紀念日連假交通狀況，並透過AI及大數據分析預測，今年假期期間國道部分路段恐出現長時間壅塞，尤其初一起整體交通量將增加，呼籲民眾提早規劃行程、避開尖峰時段。

高公局呼籲民眾提早規劃行程、避開尖峰時段。（圖／高公局）

高公局指出，春節連假期間，初一至初五將是整體交通量最高的時段，其中南向車流集中於初一至初三，北向車流則集中在初三至初五。和平紀念日連假方面，南向尖峰落在假期第1、2日，北向則集中於第2、3日，部分路段預期將出現明顯塞車情形。

針對西部國道，春節初一至初三上午南向車流量大，桃園、新竹及彰化等瓶頸路段易壅塞，高公局建議民眾可於清晨6時前或中午12時後出發。初三至初五期間，北向車流於下午時段明顯增加，南投、彰化、苗栗、新竹及桃園路段恐出現壅塞，甚至可能延續至隔日凌晨，建議中部北返民眾於中午12時前出發，南部民眾則提早至上午9時前上路。

國道5號方面，春節初一至初三自清晨5時起即出現南向車潮，並持續至下午，建議民眾於清晨5時前或下午5時後行駛；初二至初五北向車流自上午9時起湧現，可能一路塞到深夜，甚至延續至隔日凌晨，建議儘量於上午9時前出發。

和平紀念日連假期間，西部國道南向建議於清晨6時前或中午12時後行駛，北向部分，中部地區建議中午前出發，南部地區則於上午9時前上路較為順暢。國道5號則建議南向於清晨5時前或下午5時後出發，北向同樣應於上午9時前通行。

高公局也呼籲民眾多加利用國道客運、台鐵及高鐵等大眾運輸工具，若需自行開車，出發前可透過「高速公路1968」App查詢即時路況，彈性調整行程或改走替代道路，以避開壅塞路段與時段。

