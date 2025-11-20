長野幼熊闖商場遭吹箭麻醉 秋田野熊爬民宅闖寺廟

日本熊害猖獗，秋田縣到處有熊出沒。圖僅為示意。（圖／Shutterstock達志影像）

日本各地持續出現野熊蹤跡，目前熊害最嚴重的秋田縣，有居民發現野熊爬上自家圍欄，嚇得急忙報警。另外長野縣山形村，有幼熊闖入購物中心停車場，最後以吹箭麻醉方式，將熊逮捕。為解決熊害，日本也開始加強訓練 驅熊犬。

日本熊害猖獗，秋田縣到處有熊出沒。圖僅為示意。（圖／Shutterstock達志影像）

日本各地野熊出沒頻繁，引發居民恐慌與安全隱憂。秋田縣有黑熊爬上民宅圍欄，長野縣山形村則有幼熊闖入購物中心停車場，最終被專家以麻醉吹箭方式捕獲並野放回山區。面對日益嚴重的熊害，日本除了採取捕獲措施外，也開始訓練驅熊犬，利用熊天生對犬科動物的戒心，達到人熊共生的目標。專家指出，這種方法能有效使野熊遠離人類生活圈。

廣告 廣告

長野縣山形村的一家購物中心上個月發生幼熊闖入戶外停車場事件，引起顧客恐慌。商場立即關閉自動門並通報專業人員前來處理。體長約70公分的幼熊被成功捕獲，參與獵捕行動的野生動物專家泉山茂之教授採用吹箭麻醉的方式，針對躲在高處的幼熊進行獵捕。他花費了2支麻醉針和約10分鐘的時間，成功解除危機。

經政府協商後，決定將這隻幼熊野放回深山。秋田縣作為熊害重災區，情況更為嚴重。當地居民目擊到體型不小的黑熊爬上家庭庭院的圍欄，另一座寺廟的監視器則拍下黑熊在建築物周圍遊蕩的畫面，使寺廟住持感到焦慮不安。

除了捕獲方式外，訓練驅熊犬也成為解決熊害的另一種可能方法。研究「人熊共生」的學者Carrie Hunt表示，熊天生對犬科動物保持警戒，因為狼或郊狼可能會殺死幼熊。利用熊這種天性與戒心，再加上熊極高的學習能力，一旦野熊受到驅熊犬驚嚇後，就會逐漸遠離人類生活圈，達到人熊共生的目標。這種利用驅熊犬的方法，即使驅熊犬的體型比熊小，但仍能有效地使野熊學會避開人類活動區域，為解決日本日益嚴重的熊害問題提供了一個更為和平的解決方案。

更多 TVBS 報導

日本床蝨地圖曝光！ 連鎖APA飯店也上榜 驅蟲費恐轉嫁旅客

「熊害」擴及首都圈！小熊現蹤東京 嵐山15起熊目擊

日機票價格直直落 北海道札幌6000元有找 遊客憂熊害

日本熊攻擊人數增 旅客憂！專家揭「遇熊自保」關鍵絕招

