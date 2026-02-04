長鑫DDR4倒貨是假的？大摩：已沒自有DDR4

▲大摩出具報告指出，中國長鑫存儲降價倒貨傳言與現實狀況不相符。（圖／長鑫存儲官網）

[NOWnews今日新聞] 市場昨（3）日一度被「中國記憶體大廠長鑫存儲（CXMT）低價拋售DDR4」的傳聞嚇到，台系記憶體族群3日盤中出現急殺，不過，摩根士丹利最新研究報告直接點名，市場說法「不正確」，並強調長鑫現階段已沒有自有DDR4產品可供降價倒貨。

根據報告內容，大摩指出，長鑫存儲目前的定位更偏向提供代工服務，主要是協助兆易創新的DDR4與LPDDR4相關產品，而非以自有品牌在市場上大量銷售DDR4。也因此，外界盛傳「用低於市價四成拋售」的情境，缺乏基礎。

大摩也引用兆易創新近期釋出的初步財報訊息指出，兆易在2026年上半年向長鑫採購DRAM的金額呈現年增，背後原因反而是價格上修所帶動，與傳聞中的砍價出清方向相反。

受消息澄清影響，加上南亞科1月營收創新高，今（4）日記憶體相關個股全面反彈。

大摩重申對「舊世代記憶體」族群的看法維持正向，並再次點出研究範圍內的首選標的仍是華邦電。

