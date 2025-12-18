長青學苑成果展 「銀齡」創藝全面綻放

基隆市長青學苑第四十三期成果展於藝文中心演藝廳舉辦「銀齡創藝 全面綻放」動態成果嘉年華，集結太鼓、日文、樂活拳、土風舞、柔力球與國標舞班等近三百位師生演出。（巿府提供）

記者鄭鈞云／基隆報導

基隆市長青學苑第四十三期成果展十七日展開序幕，社會處於基隆市藝文中心演藝廳舉辦「銀齡創藝 全面綻放」動態成果嘉年華，一一四年度長青學苑開設五十五班，共計一千五百七十四名長者參與。成果展集結太鼓、日文、樂活拳、土風舞、柔力球與國標舞班等近三百位師生演出，在基隆市長謝國樑、社會處長楊玉欣與救國團基隆團委會主委鄭錦洲見證下，展現一年來的學習成果，邀請民眾於十二月底前至會場參觀長輩的精美創作。

長青學苑成果嘉年華展現了基隆市長者終身學習的熱忱，也具體呈現了長青學苑在推廣活躍老化上的豐碩成果，除動態表演以外，靜態展分別於七堵、安樂體能館、安樂婦幼館五樓、救國團光華及銘傳中心展出約百件作品，包含水墨、書法、西畫與禪繞畫等，展現基隆市長者終身學習與生活美感。

謝國樑表示，活躍老化與終身學習是城市韌性的重要基礎，市府將持續充實長青學苑學習資源，連結社區與文化場域，打造友善的高齡學習環境，讓長者在城市中找到學習舞台，延伸生命的可能性並持續探索與成長。

楊玉欣提到，此次成果展凝聚長青學苑整年度的學習能量，無論是靜態作品或動態展演，展現出長者投入學習的熱情與亮眼成果。感謝各班講師細心指導，也感謝學員踴躍參與，讓「活到老、學到老」的精神在成果展中完整呈現。