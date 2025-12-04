長青學苑結業典禮圓滿落幕，學員展現終身學習精神。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園區長青學苑自民國九十二年開辦迄今，由於課程內容多元且豐富，一直廣受銀髮長輩們的歡迎，社會局副局長蔡逸如致詞時特別強調市長非常注重老人福利政策的推行與落實，並要求市府團隊用心做好老人福利的強化，桃園區長青學苑一一四年報名人次逾四千五百人，廣受銀髮長輩的喜愛，最高齡的學員更高達九十歲，體現了「活到老、學到老」的長者風範。

長青學苑課程種類多元有趣，有舞蹈、書法、客家文藝、英日語、茶藝、歌唱、手機電腦使用、養生等，於一一四年度開課類別達五十四門，其中以歌唱、舞蹈及韻律課程報名踴躍，是今年最受長輩們歡迎的課程。長輩們在此學習各式各樣的才藝都很開心，還能結識朋友、拓展人際關係，讓生活更充實精彩，對於心理健康更有助益。本次的結業及成果發表活動，讓長輩們都能自信愉快地展現整年度的學習成果，一連串的動態特色表演節目，如薩克斯風、日文、手語表演、國標表演、陶笛演奏、綜合舞蹈、活力勁舞、摩登拉丁、客家歌謠、二胡演奏、日本舞、歌仔戲等，讓許多來賓眼睛為之一亮，此外，也有許多靜態作品展覽，相互交流彼此的生活經驗，呈現豐富的學習成果。

桃園市長者福利領先其他縣市，現正持續積極推動各項針對銀髮族的福利政策，希望從各層面照顧長者的身心靈，包括三節禮金、重陽節敬老禮金、敬老愛心卡、長者假牙、長者友善疫苗接種服務及陸續增加的關懷據點、日照中心、市民活動中心等，照顧老人家的生活及健康維護，長青學苑、社區大學等豐富的學習資源提供予長者，讓桃園市成為高齡者的友好樂活城市。

包括立法委員萬美玲、市議員陳美梅、市議員凌濤、市議員黃家齊、社會局副局長蔡逸如、桃園區區長許敏松、開南大學校長郭鐘達、開南大學進修及推廣教育處處長李宗耀等均一同出席。