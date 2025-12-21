長青學苑銀齡創藝 全面綻放

基隆市長青學苑「銀齡創藝」成果展，讓長者終身學習與生活更感精彩。



（記者鄭紫薇翻攝）

▲基隆市長青學苑「銀齡創藝」成果展，讓長者終身學習與生活更感精彩。



（記者鄭紫薇翻攝）

基隆市政府社會處近日在基隆市藝文中心演藝廳舉辦「銀齡創藝全面綻放」第43期長青學苑動態成果嘉年華。在基隆市長謝國樑、社會處長楊玉欣與救國團基隆團委會主委鄭錦洲見證下，展現一年來的學習成果，邀請市民於12月底前至會場參觀長輩的精美創作。

市府社會處說，114年度長青學苑共開設55班，共計1574名長者參與，成果展集結太鼓、日文、樂活拳、土風舞、柔力球與國標舞班等近300位師生演出。

廣告 廣告

基隆市長青學苑第43期成果展，本年度共開設55班、學員1574人，展現了基隆市長者終身學習的熱忱，也具體呈現了長青學苑在推廣活躍老化上的豐碩成果，除動態表演以外，靜態展分別於七堵、安樂體能館、安樂婦幼館5樓、救國團光華及銘傳中心展出約百件作品，包含水墨、書法、西畫與禪繞畫等，展現基隆市長者終身學習與生活美感。

市長謝國樑表示，活躍老化與終身學習是城市韌性的重要基礎，市府將持續充實長青學苑學習資源，連結社區與文化場域，打造友善的高齡學習環境，讓長者在城市中找到學習舞台，延伸生命的可能性並持續探索與成長。

社會處長楊玉欣表示，此次成果展凝聚長青學苑整年度的學習能量，無論是靜態作品或動態展演，展現出長者投入學習的熱情與亮眼成果。感謝各班講師細心指導，也感謝學員踴躍參與，讓「活到老、學到老」的精神在成果展中完整呈現，邀請市民在12月底前到靜態展會場參觀，以行動支持長者們的精彩創作。