長青書法班揮毫傳愛 大葉大學春聯義賣籌助學金

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】大葉大學推廣教育處今日舉辦「春聯義賣．墨香傳愛」公益活動，邀請長青大學書法班學員現場揮毫，義賣手寫春聯，所得全數捐助「大葉大學完善弱勢助學計畫」，幫助經濟弱勢學生安心就學。

大葉大學推廣教育處舉辦「春聯義賣．墨香傳愛」活動，由謝昆恭老師帶領長青大學「舞墨逸生書法班」學員現場書寫春聯，義賣所得將全數捐給弱勢助學計畫。活動吸引不少民眾駐足，現場充滿墨香與年節氛圍。

推廣教育處副處長莊基仁表示，大葉大學自民國84年起即開辦長青大學課程，是彰化縣最早推動長青教育的學校之一，長期鼓勵民眾終身學習與多元興趣發展。他指出，書法班歲末舉辦春聯義賣，不僅展現學員長期學習成果，也透過義賣集結社會愛心，協助弱勢學生順利完成學業。

現年80歲的巫碧琴女士表示，她自65歲加入長青大學書法班，至今已持續15年。她說：「能夠藉由春聯創作參與募款，把書法專長化為幫助學生的力量，感覺很有成就感。」活動中，她專注書寫「福滿人間」、「家和萬事興」等春聯，吸引民眾駐足欣賞並詢問書法技巧。

大葉大學長青書法班揮毫義賣春聯，將年節祝福化為公益行動，幫助弱勢學生完成學業。（大葉大學提供）

書法班班長黃朝琴指出，自2020年起跟隨謝昆恭老師學習書法，每週上課成為最期待的時光，同學間感情融洽。她表示，此次參與春聯義賣，不僅能分享學習成果，更能為弱勢學生盡一份心力，活動意義非凡。

謝昆恭老師也表示，看到學員將書法技藝轉化為公益行動，他感到欣慰。透過活動，不僅傳承書法文化，也將年節祝福與溫暖實際送到需要幫助的人手中。

活動現場還設有春聯展示區，展示學員過去一年的書法佳作，民眾除了選購春聯，也能欣賞每一筆用心書寫的作品。義賣所得將用於「大葉大學完善弱勢助學計畫」，協助更多經濟弱勢學生安心完成學業。