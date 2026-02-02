長順慈善協會寒冬送暖 關懷南投竹山榮民眷

記者黃清衛／南投報導

歲末寒冬之際，為關懷地方清寒榮民及其眷屬，讓長輩們在農曆春節前感受社會的溫暖與祝福。南投縣榮服處日前攜手社團法人長順慈善協會，於竹山鎮竹巢市場共同舉辦「寒冬送暖平安宴暨慈善物資發放」活動，邀請地區清寒榮民眷齊聚一堂，共享佳餚、共話家常，現場洋溢濃濃人情味，氣氛溫馨感人。

活動當天，長順慈善協會用心準備象徵平安與祝福的餐點，讓長輩們在寒冷天氣中享用熱騰騰的平安宴。南投縣榮服處總幹事吳瑞得也率領服務同仁及榮欣志工到場關懷陪伴，並協助發放生活物資，透過實際行動傳遞溫暖心意；餐敘過程中，長輩們笑容滿面，彼此寒暄互動，提前感受年節團圓的喜悅與幸福。

社團法人長順慈善協會長期深耕地方公益，秉持「救急、救貧」的核心理念，持續投入弱勢族群關懷行動。理事長石智升表示，自己本身具有榮民身分，對清寒榮民眷的生活需求特別感同身受，希望透過不間斷的實際付出，結合公部門與民間力量，將愛與關懷送到最需要的角落，為社會注入更多溫暖與正向能量。

吳瑞得也表示，感謝長順慈善協會長期以來捐助善款與物資，成為榮服處推動榮民眷照顧服務的重要夥伴。此次「寒冬送暖平安宴暨物資發放」活動，不僅讓榮民眷在年節前獲得實質協助，更展現公私協力、資源整合的成果；未來榮服處將持續串聯民間善心力量，深化在地照顧網絡，讓關懷不間斷，陪伴榮民眷走過每一個寒冬，迎向更溫暖的春天。

南投縣榮服處攜手長順慈善協會，共同舉辦「寒冬送暖平安宴暨慈善物資發放」活動。(南投縣榮服處提供)

南投縣榮服處總幹事吳瑞得協助發放生活物資，以行動傳遞溫暖關懷。(南投縣榮服處提供)

南投縣榮服處輔導員王建鈞與榮欣志工到場協助發放生活物資，讓榮民眷在年節前獲得實質協助。(南投縣榮服處提供)