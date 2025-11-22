長風論壇》台灣該發行穩定幣？蔡玉玲示警錯失貨幣主權下場：資金恐徹底繞道
長風基金會今（22）日舉辦「2025美元霸權2.0與全球貨幣戰的開啟」邀請前台大校長管中閔、前行政院長陳冲以及亞洲金融科技聯盟主席蔡玉玲，對談台灣在穩定幣所帶動的全球金融秩序重組下如何藉由供應鏈優勢，在國際金融秩序重組過程中找到自身定位。
蔡玉玲表示，台灣擁有傲視全球的晶片與供應鏈效率，「生產全球最快的晶片，卻常等待最慢的付款」，如果金融改革不同步，台灣恐會在新一輪全球結算體系中被徹底繞道，銀行被降級為低利潤的法幣換匯商，失去核心企業金融業務。
穩定幣將重塑金融主權 蔡玉玲：台灣不能做將錯失機會
蔡玉玲認為，台灣在AI伺服器、半導體與電子製造的全球市占率超過9成，物流順暢，但供應鏈金流帳期卻長達60到120天，拖累台灣在全球供應鏈變遷中的效率。她強調，台灣應該思考怎麼讓金流、物流結合，而區塊鏈是可以打通的關鍵，如果金流、物流、資訊流都可以串通，才會是供應鏈升級的關鍵戰略。
蔡玉玲指出，穩定幣的出現將會是對國家金融主權與貨幣政策工具的重新定義，對於台灣央行體系的影響，主要有貨幣供給以及外匯管制兩大核心議題。行政院目前已有草案，目前還在與央行協商外匯管制的相關問題，如果明年過了，台灣就能夠發行自己的穩定幣，但她也強調，台灣如果不做或做得太慢，就可能複製台灣過去錯失互聯網發展機會的情況，將導致台灣供應鏈被迫去接軌其他國家的金融體系。
蔡玉玲說明，新加坡已把穩定幣作為金融樞紐戰略重點，吸引國際企業將資金調度中心設置於當地，台灣如果沒跟上，資金就有可能就會繞道台灣，而最寶貴的金流資訊也將落入其他國家手中。她表示，未來的穩定幣競爭將會是供應鏈數據與金流在哪一個國家所主導的「統一帳本」上運行，同時她也點出，台灣目前面對的問題是究竟該發「台幣穩定幣」還是「美元穩定幣」，前者關係貨幣主權，而後者則有提升供應鏈跨境結算速度、流通性等優勢。
蔡玉玲進一步指出，台灣供應鏈目前都是以美元結算，發美元的確是一個選項，但發美元穩定幣的儲備是什麼？會不會讓台灣的金融更加美元化？會是台灣要思考的問題。
蔡玉玲談最佳數位貨幣組合
蔡玉玲表示，將來各國之間的跨境交易基本上都會是透過新技術進行對接，她個人是傾向台幣穩定幣還是要發，畢竟還是一個對接的場域，當然央行也想要做數位法定貨幣（cbdc）。她認為，最好的組合應該是央行數位法定貨幣做為銀行之間的存款代幣（deposit token）或穩定幣背後的支撐基礎，因為將來也不只是要對接美元，可能還有其他國家的數位貨幣。
蔡玉玲坦言，台幣穩定幣最大的問題在於出了台灣沒有人會用，但如果結合自身的供應鏈，讓台幣穩定幣就聚焦在台灣供應鏈間的相互結算，找到一個特殊流通的場域，同樣也會是一個增加台灣穩定幣使用的機會。
台灣如何在新金融秩序找到位置？
對此，管中閔提問，和國際供應鏈接軌上，顯然還是美元穩定幣更佔優勢，但歐盟、中國、阿拉伯等國家不會甘心交出貨幣主權，最終是否仍然會複製美國既有金融霸權？
蔡玉玲回應，現在各國都希望在一個國際秩序重組的過程中增加話語權，如果今天法幣和虛擬幣全部都由美國所主導，資產全部都與美元、美債有關，等於所有人的身家性命都賭在美國身上，管中閔則補充，「我們可能一輩子都在替美國人打工」。
蔡玉玲表示，電影《造山者》她看了2次，最讓人感動的是當中劃時代人物當年並不知道會不會成功，只是覺得對台灣有幫助就去做了。目前台灣在全球金融秩序重組中有沒有可能找到一個位置，挑戰與機會是並存的，不管怎麼樣，沒有試不會成功，試了頂多不成功。
