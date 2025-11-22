長風論壇》穩定幣「這時」市值有望破2兆美元 蔡玉玲看好：將成21世紀新結算語言

美國《天才法案》（GENIUS Act）正式打響全球數位貨幣的戰國時代，穩定幣已不再只是加密科技議題，而是國家級的金融戰略。長風基金會今（22）日舉行的「2025美元霸權2.0與全球貨幣戰的開啟」論壇中，亞洲金融科技聯盟主席兼長風基金會執行長蔡玉玲指出，當川普將數位貨幣作為國家政策，全球99%的穩定幣都將與美元掛鉤，在2028年全球穩定幣市值有望突破2兆美元。

蔡玉玲分析穩定幣對於美國的五大戰略意義，具有鞏固美元主導權、吸引全球流動性、避免美元走弱、強化美債需求，以及面臨香港穩定幣、歐盟、中國央行數位貨幣競爭，穩定幣實現直接法幣轉換與結算，能夠填補過往美國所主導的環球銀行金融電信協會支付系統（SWIFT） 影響力削弱的風險。

蔡玉玲：穩定幣將成為21世紀新的結算語言

蔡玉玲特別提到，SWIFT與JP Morgan的合作關係，近期發布了與星展銀行等的合作計畫，背後除了是資源整合外，以區塊鏈為基礎的分散式帳本，更是瞄準即時的跨境服務。她指出，穩定幣已經不只是多一個貨幣，而是從加密貨幣延伸，會出現一套全球的平行全球支付與清算網絡，不只是技術創新，而是下一代金融基礎建設的變革。

蔡玉玲表示，穩定幣的核心優勢在於能夠更快的實現跨境結算，並且能夠結合智能合約，讓錢的流動能夠更快、更透明，交易成本將會大幅降低，「如果SWIFT是20世紀的金融語言，那麼穩定幣將成為21世紀新的結算語言。」不僅如此，穩定幣也能夠作為實體世界資產（RWA）的結算工具，國際清算銀行（BIS）因此提出「統一帳本」(Unified Ledger) 概念，未來在跨境結算時就能夠建立一個共同的運行標準。

美國穩定幣崛起 歐洲、中國加速打造新體系

面對美國穩定幣的來勢洶洶，蔡玉玲指出，歐洲九大銀行已經加速聯手推出歐元穩定幣，避免在新的金融體系中遭到邊緣化；而中國在數位人民幣的布局已經相當久，但在國內的數位支付已經做得很好，預期未來的發展方向仍然是朝向跨境對接，用人民幣跳脫美國主導的金融體系，不只提供金融自主，同時也要為受美國制裁的企業提供安全可靠的跨境支付選項的，避免資金被美國凍結，意思是美國如果凍結資產的國家越多，中國可能就能夠提供另外一種選項。另外，傳統支付體系服務不到的地方，也會是這種新型態的支付方式切入的機會。

