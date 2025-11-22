長風論壇》「美元穩定幣」能一統江湖？陳冲警告這國也有野心：貨幣變武器打起來很慘烈
今年4月美國總統川普發佈對等關稅後，美元霸權正面臨二戰以來最關鍵的轉折點，由長風基金會所主辦「2025美元霸權 2.0 與全球貨幣戰的開啟」，邀請前台大校長管中閔、前行政院長、現任新世代金融基金會董事長陳沖以及亞洲金融科技聯盟主席蔡玉玲，對談美元霸權建立與穩定幣對於既有金融秩序的衝擊。
美元穩定幣成形 管中閔：美國正重塑金融霸權
管中閔在開場時表示，在川普簽署《天才法案》（GENIUS Act）後確立了美國數位貨幣發展方向，將透過發行「美元穩定幣」維繫美元在布列敦森林體系以來所延續國際金融體系的霸權地位，這套由美國主導的美元金融秩序，讓美國具有在發行貨幣上的特權與能力，藉此收割全球經濟，因而有了尼克森時代財長康納利的名言，「美元是我們的貨幣，但卻是你們的問題。」
管中閔指出，隨著資訊時代的技術變遷，社會對於既有的交易支付與資產有了新想法，由此而生對於交易媒介也有了全新想像，如果虛擬貨幣如過去僅作為一種投資的標的，那麼它的影響不會如此巨大，但今天貨幣作為國家主權展現，多數國家必然會涉入虛擬貨幣發展，而也就此產生了兩條不同的發展路線，一條是如中國央行發行「數位人民幣」的數位法定貨幣（CBDC）模式，另一條則是美國《天才法案》所確定的穩定幣方向，不僅是金融秩序的博弈，同時也是霸權影響力的競逐。
美元霸權還能是特權？
陳冲則以美元近期所面臨的美債危機點出美元霸權的下的金融風險，他引述世界銀行（IMF）近期報告指出，美國財政惡化速度顯著，美國國債佔GDP比率首次超越義大利與希臘等國。陳冲強調，美國歷任政府透過量化寬鬆（QE）大量印鈔，川普與拜登兩屆政府的國債大幅增加，美國聯準會負債表也在近年急速膨脹，如此高額的債務壓力，美國看起來卻不緊張，這一切都是由布列敦森林體系以來所建立的「美元特權」所導致。
陳冲解釋，二戰後，美國透過布列頓森林體系奠定美元作為全球主要儲備貨幣的地位，以「每盎司黃金35美元」作為兌換基礎。但隨著戰後歐洲復甦與美國財政負擔加重，龐大的黃金兌付壓力迫使尼克森在1971年關閉金窗口，即「尼克森衝擊」（Nixon Shock）。自此，美元不再以黃金支撐，其價值轉為對美國國力與國際信任的依賴，而這項決定讓美國之後有「吃香喝辣」的底氣，得以以印鈔向全球輸出通膨，並透過與中東產油國的「石油美元協議」將石油與美元掛鉤計價，使美元霸權延續半世紀。
美元挑戰者再現 陳冲：當貨幣變武器打起來會很慘烈
然而回顧全球金融貨幣歷史，並不是無人挑戰過美國霸權，陳冲指出，日本作為曾經的挑戰者，在美國聯手其他工業國簽訂《廣場協議》要求日本升值，也成為日本陷入失落30年的原因之一；中國作為新一輪的挑戰者，前人行行長周小川在2009年發表了「關於改革國際貨幣體系的思考」，裡面雖未提及美元和人民幣，但改變全球貨幣體系的訴求早已意在言外，同時也引發白宮與財政部大動作回擊，顯示中國的挑戰者姿態已然踩到美國的痛處。而到了2025年的今日，中國人民銀行行長潘功勝的「推進全球金融治理改革」一文，儘管是舊調重提，但已是直接挑明推動「去美元化」的建立國際支付新秩序的野心。
陳冲分析，中國企圖以數位人民幣結合香港為離岸人民幣的數位貨幣發展模式，對上川普上任後積極推動穩定幣的監理框架，並宣誓要讓美國成為加密貨幣之都，他認為，當貨幣變成武器，「打起來會很慘烈，但只是比較沒有人命問題」，台灣是要成為饕客，還是餐桌上的菜單？這是台灣執政者要思考的問題。
「美元穩定幣」有望讓美國再次一統江湖？
「未來全世界可能會出現人民幣穩定幣、台幣穩定幣、英鎊穩定幣，但我認為全世界最後可能99％是美元穩定幣。」陳冲最後拋出問題，美國有沒有可能藉由穩定幣再次一統江湖，延續布列敦森林體系的美元霸權？還是IMF會行使國際貨幣基金的「特別提款權」作為基礎發行超國家的穩定幣？川普
現在在做的事情就是千年前春秋戰國的合縱連橫策略。
至於川普能不能成功？陳冲認為，不管是川普、貨幣戰的結果，都是可預測的，美國一定尋求最大利益，當中或許會有變數，川普可能會有一些小動作，會讓人感到勉強，「但這些意外，是你必須接受的。」
