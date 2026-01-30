長高後自然會瘦？國中生每2人就有1人過重，醫憂淪「糖尿病預備軍」
根據國健署最新統計，近十年來，我國國小生肥胖率雖回穩至28.6%，國中生卻急遽攀升至51.3%，等於每2人就有1人體重超標，國中男學生比例更突破6成。醫師示警，這群集體「吹氣球」的青少年若未能及時管理，恐提前面臨糖尿病與脂肪肝風險，打破「長高自然瘦」的家長迷思。
研究指出，超過一半的肥胖兒童在成年後仍維持肥胖體位，並可能更早出現高血壓、高血糖、高血脂與脂肪肝等慢性病風險。肥胖亦可能導致睡眠呼吸中止症、骨齡超前、性早熟等生理異常，並影響自信心與社交發展，對身心健康造成長期衝擊。
國小階段：創十年新低，但改善幅度有限
根據衛福部國健署《114年健康促進統計年報》，2023至2024年我國國小生過重及肥胖率降至28.6%，為近十年最低點。過去十年間，最高曾達31.3%，雖現已回降，但相較於十年前的29.8%，僅呈現1.2個百分點的微幅下降，改善幅度有限。
在性別差異方面，國小男學生的過重及肥胖率為33.1%，僅較十年前的34.3%小幅下降；國小女學生則由25.0%降至23.7%，表現相對穩定。
2013–2024 年國小生過重及肥胖率
年度區間
合計
男生
女生
2013–2014
29.8%
34.3%
25.0%
2014–2015
28.8%
33.1%
24.2%
2015–2016
29.2%
33.3%
24.8%
2016–2017
29.5%
33.3%
25.2%
2017–2018
29.5%
33.2%
25.3%
2018–2019
30.6%
34.6%
26.3%
2019–2020
31.3%
35.5%
26.7%
2020–2021
29.9%
34.2%
25.1%
2021–2022
31.2%
36.4%
25.6%
2022–2023
30.2%
35.2%
24.7%
2023–2024
28.6%
33.1%
23.7%
另一方面，兒福聯盟2026年1月發布的《2026 台灣兒童飲食營養現況調查報告》，台灣國小高年級（5至6年級）學童的過重與肥胖盛行率攀升至30.2%，相當於每3.3名孩子中，就有1人面臨體位超標的危機。
該調查報告進一步揭示學童飲食失衡的嚴峻現狀，高達 67.4%的學童，每週至少攝取1次油炸食物或速食，其中更有16.3%的學童，攝取頻率達每週3次以上。
該調查亦揭示學童飲食結構失衡的問題。67.4%的學童每週至少攝取一次油炸食物或速食，其中16.3%達每週三次以上；52.1%的學童每週固定飲用含糖飲料，甚至有21.6%的孩子，一週內飲用白開水不到兩天，含糖飲料已成為主要水分來源。
國中階段：肥胖率破半數，男學生尤為嚴重
相較於國小階段的相對回穩，國中生的體位問題明顯惡化。國健署統計顯示，國中生的過重及肥胖率，由10年前的44.7%，上升至目前的51.3%，突破半數門檻；儘管較前一期的歷史高點51.9%略為下修，但每兩名國中生就有一人超標的現況，顯示青少年體重管理已是迫在眉睫的健康警訊。
進一步觀察性別差異，國中男學生過重及肥胖率高達61.2%，相當於每10人中超過6人體位超標，即便較前一期略降，仍維持在高檔；女學生比例則為41.5%。
2013–2024 年國中生過重及肥胖率
年度區間
合計
男生
女生
2013–2016
44.7%
51.9%
37.5%
2014–2017
46.4%
55.0%
37.9%
2015–2018
47.0%
55.5%
38.8%
2016–2019
47.9%
56.6%
39.7%
2017–2020
50.4%
59.4%
42.6%
2018–2022
50.75%
59.5%
42.4%
2019–2023
51.9%
61.3%
42.8%
2020–2024
51.3%
61.2%
41.5%
飲食、運動、睡眠改善齊下，家長也要做榜樣
成大醫院營養部營養師廖依佳分析，現代兒少普遍存在飲食精製、活動量不足、睡眠不足影響荷爾蒙，以及家庭外食頻繁等四大致胖特徵。
要扭轉頹勢，她建議落實五大健康策略。除了聰明選擇天然食材與避開含糖飲，更應限制每日螢幕時間於2小時內，以避免無意識進食，並確保每日累積60分鐘中等強度運動。
廖依佳也提到，睡眠同樣關鍵，國小生應睡足9至12小時，國高中生則需8至10小時。此外，最關鍵的是家庭共同參與，父母以身作則建立榜樣，才能在孩子成長階段建立穩定的健康基礎。
對於兒童與青少年肥胖問題，典恩診所院長、兒科醫師鄭堪弘認為，應將兒少肥胖防治提升至篩檢層次，並強化兒科醫師在家庭健康管理中的核心角色。
他表示，美國兒科醫學會建議應從10歲或青春期開始主動篩檢三高。然而，台灣社會常將青少年肥胖簡化為外觀問題，忽視其導向糖尿病、脂肪肝的病理風險。目前我國12至18歲族群，除了校園基本體檢外，幾乎處於預防醫學的真空地帶，若能針對此階段提供篩檢補助，將能有效識別潛在的三高族群。
針對臨床治療端，鄭堪弘指出，符合肥胖症診斷的12至18歲青少年，目前「週纖達」（Wegovy）已獲准作為減重輔助用藥。不過，青少年體重管理涉及生長發育與荷爾蒙調節等複雜因素，若治療過程由具備紮實內科訓練背景的兒科醫師審慎評估與追蹤，確保健康與發育並重。
他也強調，肥胖往往反映整個家庭的生活型態，兒科醫師若能在診療過程中，同步引導家長關注自身體重與代謝健康，從根源改善家庭生活型態，將有助於從治一個孩子，進一步擴展為守護全家健康。
