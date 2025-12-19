長髮太逼人！楊晨熙自曝「狠剪10幾公分」 真實原因笑翻網

楊晨熙自曝將長髮剪去10公分原因。（圖／翻攝自 IG@jellyc820）

女星楊晨熙「果凍姐姐」，過去以兒童台主持人出道，甜美清新的形象深植人心，她在2023年與建商男友甜蜜完婚，隔年迎來寶貝女兒「小龍女」，正式晉升人妻與人母，家庭生活幸福美滿。即使升格媽媽，楊晨熙仍積極經營社群平台，不時分享工作近況與私下日常，展現真實又自然的一面，今（19）日她在IG發文，公開自己「剪掉絲滑亮麗長髮」近況，並幽默透露剪髮背後的真實原因，引發粉絲熱議。

楊晨熙在貼文中寫下：「終於剪頭髮了，十幾公分，正式說再見。」並坦言其實早就該剪，只是一直拖延，兩個原因包括「太懶」以及每次護髮完，都覺得髮質好到不需要修剪。

廣告 廣告

不過真正讓她下定決心的關鍵，卻讓不少網友看了忍不住噴笑。楊晨熙直言，發現頭髮長度已經到「上廁所會碰到馬桶」的程度，讓她忍不住崩潰直呼：「這真的太逼人了。好，該剪了。」最後也不忘向陪伴自己多年的長髮道別，寫下「謝謝你陪我這麼久」，字裡行間充滿生活感與自嘲幽默。

楊晨熙曬出的自拍近照可見，微微修剪了一頭柔順亮麗的長直髮，髮絲自然垂落在肩上，光澤感十足。她身穿白色貼身背心，外搭同色系針織外套，簡約卻不失女人味，微微露出的肩線與鎖骨線條更顯氣質，淡妝搭配自然眉型與透亮底妝，讓她看起來溫柔又知性，完全看不出已是孩子的媽，凍齡模樣狀態極佳。

貼文曝光後，立刻吸引大批粉絲留言，「晨熙好漂亮」、「晨熙剪短也好看」，新髮型也被粉絲誇讚「好看」，楊晨熙則笑回：「其實差一點點而已，太長了，沒什麼感覺」。

更多中時新聞網報導

新北耶誕城演唱會 人父歌手齊聚

宋柏緯愛情觀變成熟 功臣竟是ChatGPT

楊婷婭組心動宇宙傳遞愛無性別