長髮女鬼真身曝！基隆中山隧道出沒…害直擊騎士嚇到腿軟3人下場出爐

基隆市中山區中山隧道內日前有騎士直擊「長髮女鬼」出沒，當場嚇到腿軟，事後去廟裡拜拜並將畫面PO上「靈異公社」引發熱議；此舉因危及行車安全，警方介入調查，抓到3名涉案人，為拍攝靈異短片觸犯社會秩序維護法，此案，近期判決出爐，被基隆簡易庭裁定各處5000元罰鍰，可抗告。

據裁定書指出，26歲李男、23歲岩女、江男為拍攝靈異短片，今年10月26日晚上6時50分，由岩女穿著黑衣、黑褲站立於基隆市中山區中山隧道內路旁，再由江男開車載李男拍攝影片，用來嚇路人。

拍攝經過，遭不知情的騎士直擊，一度以為真的見到「長髮女鬼」，當場嚇到腿軟，事後去廟裡拜拜並將畫面PO上「靈異公社」引發熱議。因此舉影響交通安全，警方介入調查，循線找出涉案的岩女、江男及李男，並依社會秩序維護法函送偵辦。

簡易庭審理時，扮長髮女鬼的岩女、江男自陳擔任記者、家境小康；李男則從事電影業；法官審理後，將3人依社會秩序維護法，共同以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞，各處罰鍰5000元。

