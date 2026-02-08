長髮妹超晃21秒！極致真身「是李毓芬」露臉了

娛樂中心／綜合報導

女星李毓芬過去與郭雪芙、宋米秦等人共組女團「Dream Girls」出道，單飛後一度轉往中國發展。近年來她逐漸淡出演藝圈、鮮少公開露面，也不常透過社群平台分享近況。現年40歲的她7日突然在IG限動上傳一段熱舞短片，只見她身穿低胸中空造型服裝，大方展現纖細曲線與緊實體態，除了瘋狂震盪的起伏讓粉絲們看了集體大暴動，她40歲的超真實體態曝光，也在網上引發一陣討論。





李毓芬「21秒運動片流出」超晃！社群突露臉「中段抽真空」40歲近況曝

李毓芬鮮少更新社群，多數發文都是拍攝雜誌或出席活動的官方工作照。（圖／翻攝自IG@leeyufen）

廣告 廣告





畫面中，李毓芬身穿灰色運動套裝，上身為貼身短版背心，纖細腰線與結實腹部線條若隱若現，下身搭配寬鬆同色系長褲，整體造型兼具休閒與性感。她隨著動感音樂節奏擺動身體，每次賣力的躍起與下落，女神級的「兇猛火力」也隨著節奏震盪起來。





李毓芬「21秒運動片流出」超晃！社群突露臉「中段抽真空」40歲近況曝

李毓芬（灰衣）纖腰0遮放送，21秒熱舞片段引發網友大暴動。（圖／翻攝自IG@leeyufen）





只見她對著鏡頭跟隨音樂性感抖臀，腰臀律動明顯、肢體線條流暢，短短21秒影片曝光後迅速引發關注。超極致的體態以及體力炸裂的熱舞狀態，讓人完全看不出她已經40歲。





李毓芬「21秒運動片流出」超晃！社群突露臉「中段抽真空」40歲近況曝

李毓芬（灰衣）社群突上傳熱舞片段，纖細曲線與緊實體態全見客。（圖／翻攝自IG@leeyufen）





原文出處：李毓芬「21秒運動片流出」超晃！社群突露臉「中段抽真空」40歲近況曝

更多民視新聞報導

林義雄痛失老母、2幼女！揭血案幕後：有人放話侮辱遺體

淫魔檔案照「驚見裸嬰掛牆上」 3男圍坐「正妹跪趴」鑽進去

大S離開「真實心願」曝光！命理師：S媽曾私下找上門

