長髮巨石強森開金嗓！《海洋奇緣》真人版重現經典神曲 莫娜竟被推去當餌

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巨石強森在電影《海洋奇緣》真人版中大展歌喉。迪士尼提供

《海洋奇緣》（Moana）真人版電影今（11日）全球同步釋出最終預告，首度曝光半神人「毛伊」巨石強森大展歌喉、原汁原味獻唱的經典神曲〈You're Welcome〉，瞬間喚起全球影迷的熱血回憶！

《海洋奇緣》真人版透過寫實視覺特效，成功超越動畫的框架。新人凱薩琳拉加阿雅在片中高度還原「莫娜」一角，展現出無懼海洋的驚人生命力。

超人氣角色回歸 視覺張力逼真

而更令粉絲瘋狂的是，動畫中多位超人氣角色這次都以真實質感全數回歸，在預告尾端更驚見渾身散發毀滅性烈焰的熔岩怪物「帖卡」嘶吼現身，視覺張力逼真到令人屏息。

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凱薩琳拉加阿雅在《海洋奇緣》真人版中高度還原「莫娜」一角。迪士尼提供

在這一集的故事裡，莫娜與毛伊將面對排山倒海的困難。除了行事神祕的「可可怪軍團」在大海中窮追不捨，他們還必須與躲在怪物國度裡、巨大無比且貪財炫富的巨蟹「塔馬托」正面對決。

莫娜：毛伊字典沒有我們

預告也重現了兩人笑料百出的經典互動，毛伊在危機時刻更展現幽默本色，調侃莫娜：「人生當中，有時你是英雄，但有時候得當餌。」這番話逼得莫娜驚呼：「等等，什麼？」隨後更傲嬌表示：「毛伊的字典沒有『我們』，只有『我』！」《海洋奇緣》真人版將於7月8日上映。



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