長髮正妹逛街包緊緊！近看竟是舒淇 超大咖影后自曝行蹤公布低調穿搭

記者鄭尹翔／台北報導

金馬影后舒淇近日悄悄現身香港銅鑼灣，在商業大樓電梯裡對著鏡面自拍，超低調的打扮讓不少粉絲驚呼差點認不出來。她也在貼文中笑稱自己穿得「有點太隨性」，甚至還背著購物袋準備去超市補貨，親民舉動立刻引發討論。

舒淇分享私下隨性穿搭，拍照還是要擺POSE。（圖／翻攝自舒淇IG）

金馬影后舒淇是國際知名巨星。（圖／資料照）

舒淇在貼文中曝光自拍照，只見她戴著帽子與口罩，整個人包得緊緊的，完全融入香港鬧區人潮。她幽默寫下「昨日穿著這一身出門在銅鑼灣的金融大厦裡，好似有點太隨性了吧」，並笑說自己明明穿成這樣，拍照還是要努力凹造型。

照片中，舒淇身穿亮眼紅色連帽外套，搭配運動長褲與拖鞋，完全是休閒到不行的日常打扮。她背著一個環保袋，透露是「等等還要去超市補貨」，影后放下光環的生活模樣，讓粉絲直呼可愛又真實。

雖然是最樸素的穿搭，舒淇仍不忘在電梯裡全身自拍並俏皮留言，展現影后依然在線的自信與魅力。粉絲見照後紛紛留言大讚「隨性也美」「氣質藏不住」「影后就是影后，怎麼穿都有架勢」，認為她輕鬆自在的狀態最迷人。

舒淇一向以自然不做作的形象深受喜愛，這次超低調現身香港鬧區的生活照，再度掀起網友熱議。不論是影后氣場或真實日常，她依舊魅力滿分，也讓粉絲更加期待未來能看到她更多的作品與生活分享。

