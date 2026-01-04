長髮男深夜喝醉太吵悲劇了！警上門抓包他「逃兵被通緝」…直送地檢署

記者吳泊萱／台中報導

27歲長髮男深夜喝酒喧嘩遭報警，警方一查竟是逃兵通緝犯。（圖／翻攝畫面）

台中大里區今日（4日）凌晨1時許發生酒醉喧嘩案件，警方獲報到場發現一名27歲潘姓男子，因酒醉與人起口角並大聲喧嘩，結果一查身分，赫見潘男因逃兵遭通緝，警方當場將人移送地檢署歸案。

台中警方於4日凌晨1時3分許，接獲民眾報案稱大里區東南路某民宅外有人喝醉吵鬧，員警到場時，現場已無吵架情事，也沒有人員受傷，但在查證身分過程中發現一名潘姓男子（27歲），因未依規定服役，在11月17日被依妨害兵役發布通緝。

由於潘男不知道自己被通緝，在警方告知通緝身分時，一度驚訝到說不出話，還對著姊姊驚呼：「我是通緝犯」。最終潘男被警方依法送辦，並移送地檢署歸案。警方呼籲民眾飲酒應適量、理性自制，切勿大聲喧嘩妨害安寧，警方將持續強化夜間治安維護，確保市民安全。



