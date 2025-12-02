長髮男躲北市商辦廁所 專挑女童拍攝如廁畫面...正義路人蜂擁壓制

男子到長春路上的一處商辦偷拍，被女童母親發現，請求旁人幫忙。手機拍照。示意圖。pexels

台北市中山區長春路一處商辦大樓於11月28日發生一起妨害性隱私案件，一名男子疑似進入女廁偷拍，遭家長發現並報警處理，警方到場後在其手機內查獲多段女童影像，最終將男子依法逮捕並移送偵辦。

中山分局表示，長春路派出所當日18時50分接獲報案，指稱一名男子從商辦大樓女廁走出，形跡可疑。警方到場後，報案人向員警表示，其女兒在使用女廁時遭林姓男子以手機拍攝，隨後由報案人及附近民眾協助留住林男並報警。

警方檢視林男手機後，發現多張女童照片及影像，內容涉及如廁情況與隱私部位，初步認定與妨害性隱私及兒少性剝削相關。警方遂將林男逮捕，並依相關罪名移送台北地檢署偵辦；檢方後續聲請羈押，台北地方法院已裁定羈押。

中山分局呼籲，若民眾發現疑似偷拍情況，應保持冷靜並立即呼救、尋求協助，同時盡速報警處理，以保障自身及兒少安全。



